Adam Nawałka znów na ławce trenerskiej? Rozmowy z byłym klubem

Kadencja Adama Nawałki na stanowisku selekcjonera polskiej kadry jest wspominana z wielką nostalgią. Za kadencji urodzonego w 1957 roku trenera Biało-Czerwoni zaliczyli świetny występ na EURO 2016, a także awansowali na mistrzostwa świata w Rosji. Po nich pochodzący z Krakowa szkoleniowiec odszedł ze stanowiska, by objąć Lecha Poznań.

Adam Nawałka może wrócić do domowego klubu

Od marca 2019 roku Nawałka pozostaje bez pracy. Po słabych wynikach klub ze stolicy Wielkopolski zrezygnował z jego usług. Co jakiś czas do mediów przedostawały się informacje o możliwym zatrudnieniu trenera przez inne kluby, a nawet przez PZPN. Szkoleniowiec był jednym z kandydatów do zastąpienia Paulo Sousy. Ostatecznie wybór federacji padł na Czesława Michniewicza.

Jak donosi „Gazeta Krakowska” Nawałka może wrócić do „trenerki”. Zainteresowanie wykazuje Wisła Kraków, czyli klub, z którym były selekcjoner ma mocne związki. Spędził w nim większość kariery zawodniczej, a także pracował w nim jako trener. Biała Gwiazda przed kilkoma dniami pożegnała się z Radosławem Sobolewskim i szuka jego następcy.

Źródło podkreśla, że o ile rozmowy pomiędzy obiema stronami już się odbyły, to mowa tu tylko o „bardzo wstępnej” dyskusji, bez konkretnych szczegółów. Niemniej Nawałka darzy krakowski klub ogromnym sentymentem, a Wisła mogłaby liczyć na doświadczonego trenera w walce o powrót do PKO Ekstraklasy.

Wisła Kraków walczy o awans do PKO Ekstraklasy

Jak podają media jednym z kandydatów na trenera Wisły Kraków jest także Janusz Niedźwiedź, który do niedawna pracował w Widzewie Łódź.

Biała Gwiazda po połowie sezonu Fortuna 1. Ligi plasuje się na ósmym miejscu ze stratą ośmiu punktów do lidera, Arki Gdynia i jednego do Motoru Lublin, który zajmuje szóstą lokatę, ostatnią dającą prawo gry w barażach.

