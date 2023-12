Gol w ostatniej akcji dogrywki! Wielka wpadka Legii Warszawa w Pucharze Polski

Delikatnie rzecz ujmując, Legia Warszawa ostatnimi czasy nie jest w najlepszej formie. Zespół prowadzony przez Kostę Runjaica ewidentnie wpadł w kryzys i na razie trudno spodziewać się rychłego wyjścia z tego dołka. Nawet mimo faktu, iż w najbliższy weekend Wojskowi zmierzą się z ŁKS-em, najgorszą drużyną obecnego sezonu Ekstraklasy. Starcie z Łodzianami będzie dobrą okazją, by odkuć się po niespodziewanej porażce, która zaowocowała odpadnięciem z Pucharu Polski już na etapie 1/8 finału.

Legia Warszawa odpadła z Pucharu Polski

Do takiej niespodziewanej sytuacji doszło późnym wieczorem 6 grudnia, kiedy to Korona Kielce u siebie podjęła stołeczną drużynę. W tej parze mało kto stawiał na podopiecznych Kamila Kuzery, jednakże to właśnie oni jako pierwsi wyszli na prowadzenie. Już w 17. minucie do siatki trafił Adrian Dalmau, wykorzystując błąd Kacpra Tobiasza. Golkiper Legii obronił strzał jednego z przeciwników w taki sposób, iż futbolówka spadła pod nogi Hiszpana, a ten pokonał go z bliskiej odległości.

Riposta ze strony wicemistrzów Polski przyszła jeszcze przed przerwą, gdy na listę strzelców wpisał się Tomas Pekhart. Czech wykorzystał sprytne podanie od Macieja Rosołka, zabrał się z piłką, wpadł w pole karne z prawej strony, po czym uderzył nie do obrony.

Remis w tym starciu utrzymywał się bardzo długo i wydawało się, że o awansie rozstrzygną rzuty karne. Nic bardziej mylnego. Sytuacja rozwiązała się bowiem w ostatniej akcji dogrywki. Była 120. minuta meczu, kiedy z kontrą wyszedł Nono. Podał on najpierw Yoava Hofmaystera, a ten oddał futbolówkę do nadbiegającego lewym skrzydłem Dawida Błanika. Ten jeszcze przed dośrodkowaniem podniósł głowę i zobaczył nadciągającego w drugie tempo Martina Remalce. Polak podał do kolegi idealnie, a ten tylko dostawił nogę i ostatecznie wyeliminował Legię Warszawa z Pucharu Polski.

Wyniki pozostałych meczów 1/8 finału Pucharu Polski:

Pogoń Szczecin 2:1 Górnik Zabrze (po dogrywce)

Jagiellonia Białystok 2:0 Warta Poznań

Stal Mielec 1:2 Widzew Łódź

Raków Częstochowa 1:0 Cracovia (po dogrywce)

Carina Gubin – Piast Gliwice (7 grudnia o 12:00)

Wisła Kraków – Stal Rzeszów (7 grudnia o 18:00)

Arka Gdynia – Lech Poznań (7 grudnia o 21:00)

