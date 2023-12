Karygodne zachowanie prezesa klubu. Brutalnie zaatakował sędziego

W tureckiej lidze doszło do skandalu. Po meczu prezes klubu brutalnie zaatakował sędziego, który później trafił do szpitala. Po tym wydarzeniu rozgrywki zostały zawieszone. To, co się stało skomentował nawet prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan.

W poniedziałek w meczu tureckiej ligi zmierzyły się ze sobą Ankaragucu, w którym występuje Rafał Gikiewicz i Rizespor. Zespół Polaka przez prawie cały mecz prowadził 1:0 po bramce Olimpiu Morutana w 14. minucie tego spotkania. Sytuacji gospodarzy nie poprawiał fakt, że tuż po przerwie arbiter tego spotkania Halil Umut Meler wyrzucił z boiska Aliego Sowe’a. Goście wyrównali dopiero w ostatniej akcji tego spotkania w 97. minucie. Remis uratował Adolfo Gaich. Sędzia został brutalnie zaatakowany przez prezesa klubu Tuż po ostatnim gwizdku doszło do skandalicznej sytuacji. Prezes Ankaragucu Faruk Koca wbiegł na boisko i uderzył pięścią sędziego. Kiedy ten padł na ziemię, został przekopany przez najprawdopodobniej jednego z działaczy tego klubu. Serwis „Turkish Football” informuje, że byli to członkowie sztabu oraz piłkarze gospodarzy. Poniżej zamieszczono nagranie z tego zdarzenia. Uwaga na brutalne sceny. twitter Ta dramatyczna sytuacja trwała chwilę, a później do akcji wkroczyły służby bezpieczeństwa, które odciągnęły strony od siebie i od sędziego. Halil Umut Meler i jego asystenci opuszczali murawę przy asyście policji. W jednym momencie realizator uchwycił, że arbiter ma po tej sytuacji podbite oko. W szpitalu okazało się, że poszkodowany doznał złamania i ma krwiaka. twitter Dramatyczną sytuację skomentował prezydent kraju Po tych dantejskich scenach na stadionie Ankaragucu turecki związek piłkarski zwołał nadzwyczajne posiedzenie, na którym postanowiono wstrzymać rozgrywki. „Turecka Federacja Piłki Nożnej podjęła decyzję o zawieszeniu wszystkich meczów wszystkich lig na czas nieokreślony. Powiązany klub, jego prezes, działacze i wszyscy winni ataku na sędziego Umuta Melera zostaną ukarani możliwie najsurowiej” – napisał TFF w komunikacie. twitter Ponadto prezes tureckiej federacji piłkarskiej Mehmet Buykuesi poinformował, że wszyscy zaangażowani w te wydarzenia zapłacą za to. „To noc wstydu dla tureckiego futbolu” – oświadczył. Sytuację skomentował także prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. „Sport oznacza pokój i braterstwo. Sportu nie da się pogodzić z przemocą. Nigdy nie pozwolimy, aby w tureckim sporcie miała miejsce przemoc” – napisał. twitterCzytaj też:

Sebastian Szymański na celowniku giganta. Przyciągnął uwagę znanego treneraCzytaj też:

Sebastian Szymański podsumował ostatni rok kadry. Wbił szpilę Fernando Santosowi