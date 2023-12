Oto najlepszy klub piłkarski w Europie. UEFA w klasyfikacji nie pominęła Polaków

The Citizens to zwycięzcy ostatniej edycji Ligi Mistrzów. Na swoim koncie Manchester City ma również mistrzostwo Anglii oraz krajowy puchar. Drużyna dowodzona przez Pepa Guardioli regularnie punktuje w rankingach UEFA, zatem trudno się dziwić, że to oni przewodzą w światowej stawce. W obecnym sezonie klubowym dorobek angielskiego teamu wyceniono również wysoko, równać z nim może się jedynie Real Madryt. Oba te kluby zgarnęły już 21,000 punktów do rankingu UEFA.

Manchester City na czele, dalekie miejsce FC Barcelony

Warto dodać, że zestawienie z 15 grudnia 2023 roku sumuje wyniki od sezonu 2019/20. Pod uwagę jest branych zatem łącznie pięć kampanii. Na czele The Citizens, a podium uzupełniają Bayern Monachium oraz wspomniany Real Madryt. W czołowej dziesiątce znalazło się miejsce dla czterech drużyn z Premier League. Poza City są również Liverpool, Chelsea i Manchester United. Czołową dziesiątkę zamyka AS Roma.

Poza „dychą” znalazła się FC Barcelona. Zespół, w którym od poprzedniego sezonu występuje Robert Lewandowski, kiepsko punktował w poprzedniej kampanii. Duma Katalonii najpierw odpadła już w fazie grupowej Ligi Mistrzów, a następnie w pierwszym podejściu w części play-off Ligi Europy UEFA. Barca nie poradziła sobie w dwumeczu z Czerwonymi Diabłami, choć United gola RL9 strzelił i to na Old Trafford.

Który polski klub jest najlepszy wg rankingu UEFA?

Nie zabrakło również polskich akcentów w zestawieniu europejskiej federacji. Co ciekawe, najwyżej spośród zespołów z PKO BP Ekstraklasy jest Lech Poznań. Trzeba jednak brać pod uwagę, że mnóstwo punktów Kolejorz zdobył w poprzedniej kampanii, kiedy dotarł aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy.

Poznaniacy zajmują w najnowszym zestawieniu 80. miejsce. Legia Warszawa jest na 94. pozycji, a aktualny mistrz Polski Raków Częstochowa, to lokata numer 165.

