Prezes polskiego klubu dotkliwie pobity. Walczy o życie w szpitalu

Jako że zbliża się czas Bożego Narodzenia, obecnie często odbywają się różnego rodzaju spotkania wigilijne. Jacek Krupnik, prezes MKS-u Piaseczno, klubu piłkarskiego występującego w IV lidze, brał udział w jednym z nich wraz ze swoimi współpracownikami w jednym z lokali w Piasecznie. Nie mógł spodziewać się, że pobyt skończy się walką o życie.

Prezes polskiego klubu piłkarskiego brutalnie pobity

Z nieznanych przyczyn Krupnik został zaatakowany i brutalnie pobity przez grupę napastników około godziny 23:00. Jak informuje lokalny portal Piaseczno News powołując się na informacje od policji, w sprawie zatrzymano pięć osób. Wśród nich jest trzech obywateli Ukrainy oraz dwóch Polaków.

Krupnik wciąż walczy o życie. Choć oficjalnie nie znamy jeszcze dokładniejszych informacji co do zdrowia 58-letniego włodarza, to Polsat Sport powołując się na anonimowe źródło związane z klubem mówi o rozległych obrażeniach i „bardzo ciężkim” stanie. Jeden z działaczy mówił nawet nie tyle o pobiciu, ile o „skatowaniu”.

– Stan prezesa jest bardzo ciężki. Trudno mówić tu o „pobiciu”. Bardziej pasowałby termin „skatowany”. Miał między innymi krwiaki mózgu i poważne obrażenia płuc. Przeszedł już operację i miejmy nadzieję, że z tego wyjdzie. Najbliższe godziny będą kluczowe – powiedział anonimowy działacz MKS-u.

Historia MKS-u Piaseczno

Jacek Krupnik pełni funkcję prezesa MKS-u Piaseczno od jedenastu lat. Wtedy doszło również do reaktywacji znanego w regionie zespołu. Od początku sezonu 2016/2017 klub z okolic Warszawy rywalizuje w IV lidze (piąty szczebel rozgrywkowy). W obecnych rozgrywkach MKS zajmuje dziewiąte miejsce (22 punkty), tracąc dwadzieścia „oczek” do lidera, rezerw Wisły Płock. W poprzednim sezonie ekipa z Piaseczna zajęła szóstą lokatę.

