Wielkie wyróżnienie dla Szymona Marciniaka. Ma poprowadzić kolejny finał

Szymon Marciniak uznawany jest za najlepszego sędziego na świecie i taka łatka towarzyszy mu od finału mistrzostw świata w 2022 roku. Polski arbiter odnosi mnóstwo sukcesów, dzięki którym cieszy się dobrą opinią w wielu krajach. O jego angaż stara się m.in. Arabia Saudyjska, która chciałaby mieć Polaka w tamtejszej Saudi Pro League. Wcześniej posędziuje kolejne ważne spotkanie.

Media: Szymon Marciniak głównym arbitrem finału Klubowych Mistrzostw Świata

Szymon Marciniak sędziował już finał mistrzostw świata, w którym Argentyna wygrała z Francją po rzutach karnych, a kilka miesięcy później został wyznaczony do prowadzenia finału Ligi Mistrzów. Tam Manchester City zwyciężył 1:0 z Interem Mediolan. Po obu spotkaniach polski arbiter otrzymał wysokie noty i dobrą opinię w świecie piłki nożnej. W międzyczasie 42-latek z Płocka sędziuje najważniejsze mecze w PKO BP Ekstraklasie.

Tymczasem, jak podaje TVP Sport, Szymon Marciniak wkrótce otrzyma kolejne zadanie do wykonania. Mowa o poprowadzeniu finałowego meczu Klubowych Mistrzostw Świata. Oznaczałoby to, że po raz pierwszy w historii jeden arbiter poprowadziłby na przestrzeni roku i kilku dni aż trzy najważniejsze finały w światowym futbolu. W finale zmierzą się brazylijskie Fliminense (triumfator Copa Libertadores) z Manchesterem City (zwycięzca Ligi Mistrzów).

Przypomnijmy, że w turnieju mierzą się zwycięzcy czterech najważniejszych imprez klubowych na świecie. Polak sędziował już w jednym meczu wspomnianych zawodów. Był to pojedynek ekipy z Ameryki Południowej przeciwko afrykańskiemu Al Ahly. Wyznaczenie go do prowadzenia finału to kolejny dowód na to, jak dużym poważaniem cieszy się w strukturach FIFA. Mecz został zaplanowany na piątek 22 grudnia o godz. 19:00. Odbędzie się on na stadionie w Dżuddzie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

