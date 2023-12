Nie żyje były reprezentant Polski U-19. Miał zaledwie 36 lat

W czwartek 28 grudnia media przedstawiciele Hutnika Kraków poinformowali, iż zmarł Daniel Jarosz. „Hutnicza Rodzina przeżywa dziś niepowetowaną stratę. W wieku 36 lat odszedł od nas nasz wychowanek Daniel Jarosz. Wychowywał się w jednej drużynie młodzieżowej z Krzysztofem Świątkiem i Michałem Pazdanem” – czytamy w komunikacie.

Nie żyje Daniel Jarosz, były reprezentant Polski

Według doniesień mediów Daniel Jarosz zmarł w środę 27 grudnia. Mężczyzna występował na pozycji napastnika i przed laty uważany był za ogromny talent, przez co Michał Globisz zdecydował się powołać go do juniorskich reprezentacji Polski. Niestety nie przebił się do seniorskiej kadry.

Zawodnik swoje pierwsze kroki stawiał w juniorach Hutnika Kraków. Od 2004 roku grał w pierwszej drużynie. Cztery lata później postanowił odejść z klubu i przenieść się od Górnika Wieliczka. W czasie swojej kariery piłkarskiej reprezentował także barwy takich klubów jak: Puszcza Niepołomice, Okocimski Brzesko, Karpaty Siepraw, Górnik Wieliczka, Przebój Wolbrom oraz Szreniawa Nowy Wiśnicz. W tym klubie ponownie spotkał Krzysztofa Świątka, z którym przed laty grał w juniorach Hutnika Kraków.

„Wszyscy pracownicy Klubu składają bliskim Daniela Jarosza najszczersze kondolencje. Spoczywaj w pokoju” – pisze klub z Krakowa.

