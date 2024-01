Szymon Marciniak z kolejnym wyróżnieniem. Nie miał sobie równych

Szymon Marciniak jest najlepszym polskim sędzią. Już w 2022 roku został wybrany przez IFFHS na najlepszego sędziego roku na świecie. Przypomnijmy, arbiter poprowadził finał mistrzostw świata w Katarze między Argentyną a Francją. Po tym spotkaniu uzyskał pozytywne noty.

Ogromne wyróżnienie dla Szymona Marciniaka

To nie był jedyny ważny mecz, jaki w swojej karierze poprowadził. Polak zapisał się w historii futbolu również tym, że w ciągu roku i czterech dni poprowadził finał mistrzostw świata, Ligi Mistrzów i klubowych mistrzostw świata. Z czego dwa ostatnie spotkania odbyły się w 2023 roku. Nie umknęło to uwadze IFFHS, która ponownie zdecydowała się go wyróżnić.

„W 2023 roku Szymon Marciniak został ponownie ukoronowany przez IFFHS jako najlepszy sędzia roku na świecie dzięki swojej regularności i charyzmie. Zdobył 175 punktów i wysoko pokonał Włocha Daniele Orsato, zdobywcę nagrody IFFHS w 2020 roku oraz Francuza Clementa Turpina. Dwaj angielscy sędziowie Michael Oliver i Anthony Taylor zajęli miejsca 4 i 5, tuż przed młodym francuskim talentem Francoisem Letexierem” – czytamy na stronie Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu.

Szymon Marciniak zdeklasował rywali w tegorocznym zestawieniu. Nasz rodak zgromadził aż 80 pkt więcej od Orsato. Z kolei Turpina wyprzedził o zawrotne 111 „oczek”. Dalej w rankingu plasowali się Anglicy – Michael Oliver (36 pkt) oraz Anthony Taylor (34 pkt) i Francuz Francois Letexier (28 pkt). Holender Danny Makkelie zgromadził 19 punktów, trzy mniej zdobył Kolumbijczyk Wilmar Roldan. Pierwszą dziesiątkę zamknęli Hiszpan Jesus Gil Manzano (11 pkt) i Niemiec (Felix Zwayer).

1. Szymon Marciniak; Polska; UEFA; 175 pkt

2. Daniele Orsato; Włochy; UEFA; 95 pkt

3. Clement Turpin; Francja; UEFA; 64 pkt

4. Michael Oliver; Anglia; UEFA; 36 pkt

5. Anthony Taylor; Anglia; UEFA; 34 pkt

6. Francois Letexier; Francja; UEFA; 28 pkt

7. Danny Makkelie; Holandia; UEFA; 19 pkt

8. Wilmar Roldan; Kolumbia; CONMEBOL; 16 pkt

9. Jesus Gil Manzano; Hiszpania; UEFA; 11 pkt

10. Felix Zwayer; Niemcy; UEFA; 9 pkt

