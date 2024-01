Niedawno pokonali Polskę. Teraz zmieniają trenera

Czechy rywalizowały w grupie eliminacyjnej do Euro 2024 m.in. z reprezentacją Polski. Nasi piłkarze przegrali z tym zespołem 1:3 na wyjeździe oraz zremisowali 1:1 na PGE Narodowym w Warszawie. Czechy zajęły w grupie E drugą pozycję z dorobkiem 15 punktów. To dało im bezpośredni awans na turniej. Wyżej byli tylko Albańczycy, którzy jednak zgromadzili taką samą liczbę „oczek”. Polska natomiast skończyła rywalizację na trzeciej lokacie, co sprawia, że o przepustkę do Euro musi walczyć w marcowych barażach.

Trener reprezentacji Czech podał się do dymisji

Mimo awansu na Euro 2024 pierwszy trener Czechów Jaroslav Silhavy zrezygnował z pełnienia swojej funkcji. Szkoleniowiec ten często był krytykowany za styl gry, choć podstawowy cel zrealizował. Po dymisji ruszyła giełda nazwisk, która zawierała kandydatów na jego następcę. Wśród nich był wymieniany nawet Polak – Marek Papszun. Była to jednak tak zwana „kaczka dziennikarska”.

W czwartek poinformowano, kto obejmie stery w kadrze. To Ivan Hasek, którego czeska federacja piłkarska (FACR) jednogłośnie wybrała na to stanowisko. Nie jest to anonimowa postać. Już w 2009 roku prowadził Czechów w pięciu meczach, będąc jednocześnie prezesem FACR. Ponadto pracował m.in. w Sparcie Praga, francuskich klubach – Strasbourgu i Saint-Etienne, czy też egzotycznych reprezentacjach. Był bowiem selekcjonerem Libanu oraz Gabonu.

Zagrają z potentatem

Czeska federacja poinformowała ponadto, że kontrakt nowego szkoleniowca będzie obowiązywał do końca eliminacji mistrzostw świata 2026. Znajduje się w nim także zapis mówiący o przedłużeniu umowy na ewentualne baraże i mundial.

Natomiast podczas Euro 2024 Czechy zagrają w grupie F, gdzie trafiła także doskonale grająca w ostatnich miesiącach Portugalia. Ponadto nasi sąsiedzi zmierzą się z Turcją oraz zwycięzcą barażowej ścieżki C, którą tworzą: Gruzja, Grecja, Kazachstan i Luksemburg.

