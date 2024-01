Łukasz Kaczmarek otwarcie o Robercie Lewandowskim. „Nie potrafię tego zrozumieć”

Rok 2023 z pewnością nie był wymarzonym dla Roberta Lewandowskiego. Pod względem klubowym Polak sięgnął po istotne sukcesy, wygrywając mistrzostwo Hiszpanii, krajowy Superpuchar czy sięgając po koronę króla strzelców LaLiga. Zupełnie inaczej wyglądała jednak kwestia występów „Lewego” w barwach reprezentacji Polski.

Łukasz Kaczmarek stanął w obronie Roberta Lewandowskiego

Kibice głosujący w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” i Onetu najwyraźniej zwrócili uwagę w głównej mierze na to, jak słabo prezentowała się w 2023 roku drużyna narodowa. Lewandowski był jednym z winnych kompromitujących wyników reprezentacji, na czele z przegranymi (tj. z awansem barażowym) eliminacjami do Euro 2024.

Ostatecznie RL9 zajął 17. miejsce w plebiscycie, otrzymując 19306 głosów. Dla porównania, zwyciężczyni Iga Świątek, uzbierała aż 113137 punktów. Na Lewandowskiego spadła kolejna dawka krytyki, a w jego obronie stanął siatkarz Łukasz Kaczmarek. Jeden z liderów reprezentacji, grający również dla Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, zabrał głos na antenie Kanału Sportowego.

– Mi osobiście to, jak ludzie wypowiadają się na temat Roberta Lewandowskiego, bardzo się nie podoba. To jest niesamowity sportowiec, który jest po prostu wizytówką naszego kraju i sportu. Osiągnął tyle dla piłki nożnej, dla Polski, że to jest dla mnie coś niesamowitego. Teraz gra gorszy sezon i ludzie się od Roberta odwracają, krytykują. On po prostu był, jest i będzie wizytówką naszego sportu. Myśląc o tym, co było 15-20 lat temu, to każdy marzył o takim sportowcu, jak Robert Lewandowski. Żeby nasz rodak osiągał takie sukcesy, Polak grał w Barcelonie czy wcześniej Bayernie, wygrywał Ligę Mistrzów, sięgał seriami po tytuły króla strzelców. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego Robert jest tak krytykowany, to jest ikona polskiego sportu – powiedział Kaczmarek.

Reprezentacja Polski z nagrodą Człowieka Roku „Wprost” 2023

Po raz drugi w historii zdarzyło się, że po najważniejsze wyróżnienie redakcji „Wprost” sięgnęła drużyna sportowa. W 2016 roku była to piłkarska reprezentacja Polski, która dotarła aż do ćwierćfinału mistrzostw Europy, osiągając sporego kalibru sukces, patrząc na wcześniejsze i… późniejsze lata w wydaniu Biało-Czerwonych.

Za rok 2023 redakcja „Wprost” postanowiła wyróżnić reprezentację Polski siatkarzy. Polacy zdobyli wszystko, co było do zdobycia, prezentując imponującą formę sportową. Siatkarze sięgnęli po mistrzostwo Europy, wygrali rozgrywki Ligi Narodów oraz wywalczyli kwalifikację olimpijską do tegorocznych igrzysk w Paryżu (2024).

