Były reprezentant Polski broni Lewandowskiego. Wymowne słowa nt. szacunku

Miniony rok był słodko-gorzki dla Roberta Lewandowskiego. Napastnik FC Barcelony w sezonie 2022/23 wywalczył co prawda mistrzostwo Hiszpanii i koronę króla strzelców, ale w kolejnej kampanii nie idzie mu już tak dobrze, za co spadła na niego spora krytyka. Ponadto wyniki reprezentacji Polski oraz atmosfera nie były najlepsze.

Sensacyjny wynik Roberta Lewandowskiego. Grzegorz Krychowiak komentuje

Skrajne emocje, jakie wzbudził w 2023 roku 35-latek odbiły się na wynikach plebiscytu „Przeglądu Sportowego”, podczas którego zajął odległe 17. miejsce, otrzymując 19306 głosów. Dla porównania, zwyciężczyni Iga Świątek, uzbierała aż 113137 punktów. To najgorszy wynik Roberta Lewandowskiego od 2010 roku. Ta decyzja również wywołała sporo kontrowersji. Część osób stanęła po stronie napastnika FC Barcelony. W gronie tych osób znalazł się m.in. Grzegorz Krychowiak, który w rozmowie z TVP Sport dosadnie powiedział, co na ten temat sądzi.

– 10 lat temu Polak grający w Reims to było już coś. Dzisiaj bycie królem strzelców ligi hiszpańskiej, grającym w Barcelonie nie gwarantuje należnego szacunku – powiedział.

Inne uznane postacie także stanęły w obronie Roberta Lewandowskiego

W obronie kapitana reprezentacji Polski w piłce nożnej stanął siatkarz Łukasz Kaczmarek. – Mi osobiście to, jak ludzie wypowiadają się na temat Roberta Lewandowskiego, bardzo się nie podoba. To jest niesamowity sportowiec, który jest po prostu wizytówką naszego kraju i sportu. Osiągnął tyle dla piłki nożnej, dla Polski, że to jest dla mnie coś niesamowitego. Teraz gra gorszy sezon i ludzie się od Roberta odwracają, krytykują – powiedział w Kanale Sportowym.

Ponadto po stronie „Lewego” stanął były prezes PZPN Zbigniew Boniek. Podczas rozmowy z Romanem Kołtoniem na kanale „Prawda Futbolu” przyznał, że my – Polacy lubimy ściągać ludzi z piedestału. – Ściąganie z piedestału i mieszanie z błotem sprawia wielką przyjemność w Polsce. Robert Lewandowski jest wspaniałym sportowcem. Może być już trochę po drugiej stronie rzeki i pomału schodzić z tego topowego świata piłkarskiego, ale to będzie trwało ze trzy-cztery lata – mówił.

