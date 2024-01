Jakub Rzeźniczak miał fatalny kontakt z kolegami? Jest mocna reakcja

W ostatnich dniach o Jakubie Rzeźniczaku jest głośno. Kotwica Kołobrzeg rozwiązała kontrakt z doświadczonym obrońcą, ponieważ ten udzielił kontrowersyjnej wypowiedzi o swojej córce w programie „Dzień Dobry TVN”. Miało to miejsce dokładnie 19 grudnia.

Wielu kibiców w Internecie krytykowało Rzeźniczaka, a sam klub tłumaczy swoją decyzję naruszeniem przez zawodnika etycznych wartości, które prezentuje Kotwica Kołobrzeg. 37-latek uważa natomiast, że kontrakt został rozwiązany w sposób bezprawny. Dlatego też całą sprawę rozpatrzy Piłkarski Sąd Polubowny działający przy Polskim Związku Piłki Nożnej.

Wypowiedź Rzeźniczaka zszokowała środowisko

– Nie mam kontaktu z córką i to jest moja decyzja. Nie chcę się powtarzać i nie chcę do tego wracać. Po prostu nie czuję żadnej więzi po tym wszystkim, co się wydarzyło, co się stało. Chcę być szczery, nie chcę mydlić oczu. Były próby zbudowania więzi, ale się nie udały – tak brzmiała wypowiedź Rzeźniczaka w „Dzień Dobry TVN”.

Niedługo po tym jak Kotwica Kołobrzeg rozwiązała kontrakt ze swoim zawodnikiem, to „Przegląd Sportowy” poinformował, że Rzeźniczak miał słaby kontakt z kolegami z drużyny. Miał bowiem jako pierwszy schodzić z treningu i kierować wzrok w stronę telefonu komórkowego. Anonimowi informatorzy z szatni przekazali również, że były gracz Legii Warszawa rzadko rozmawiał z innymi piłkarzami.

twitter

Rzeźniczak reaguje. „Kłamstwa”

Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź ze strony Rzeźniczaka. Ten postanowił zamieścić na platformie X (dawniej Twitter) wspólną fotografię z byłymi kolegami z zespołu. Opisał to w trzech zdaniach, podkreślając, że ktoś kłamie na jego temat. Jednocześnie postanowił wyłączyć komentarze do swojego wpisu.

„Tak właśnie nie rozmawiałem z kolegami z szatni. Wiem dokładnie, kto wymyśla te kłamstwa i nie jest to nikt z szatni. Wiem, że to przeczyta, więc nie rób tego więcej” – napisał na platformie X.

Obecnie nie wiadomo, co dalej z karierą Rzeźniczaka. W przeszłości grał w Widzewie Łódź, Legii Warszawa, Karabachu Agdam i Wiśle Płock. Najdłużej występował w Legii (lata 2004-2006 oraz 2007-2017). Wywalczył z tym klubem pięć mistrzostw Polski, sześć krajowych pucharów oraz Superpuchar Polski.

Czytaj też:

Francuzom nie umknął nieudany występ Polaka. Przemysław Frankowski krytykowanyCzytaj też:

Niepokojące obrazki z Robertem Lewandowskim. Piłkarz kulał po meczu