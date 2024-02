Dziwna propozycja dla Marka Papszuna. „Nie wyobrażam sobie”

Wciąż nie wiadomo, jaka będzie przyszłość Marka Papszuna. Szkoleniowiec ten aktualnie odpoczywa po wielu latach niezwykle intensywnej pracy w Rakowie Częstochowa, choć w mediach co jakiś czas pojawiają się plotki na temat tego, iż wkrótce zakończy urlop i wróci na ławkę trenerską. Gdzie mógłby otrzymać stanowisko? Jedna z opcji wydaje się absurdalna.

Marek Papszun łączony z reprezentacją Łotwy

Z jednej strony nie ma wątpliwości co do tego, że mówimy o jednym z najgorętszych nazwisk na rynku szkoleniowców – polskich i nie tylko. Z drugiej natomiast jakoś tak się składa, iż 49-latek nadal nie przejął żadnej ekipy, choć łączy się go z wieloma? Dlaczego? Czyżby sam nie chciał? A może w spekulacjach więcej jest bajkopisarstwa niż faktów?

Trudno w tej sprawie wyrokować, aczkolwiek trzeba przyznać, że rozmach we wspomnianych plotkach mamy spory. Marka Papszuna łączono już bowiem z takimi drużynami jak reprezentacja Czech czy Dynamo Kijów. Ostatnio natomiast gruchnęła wiadomość o możliwym przejęciu zespołu narodowego… Łotwy. W taki scenariusz totalnie jednak nie wierzy Dariusz Dziekanowski.

Dziekanowski: Stać go na więcej

Sam szkoleniowiec milczy w tym temacie, a były reprezentant Polski widzi w tym dwie możliwości. Albo nie chce komentować doniesień, bo coś jest na rzeczy, albo nie robi tego, ponieważ uznaje ten kierunek za absurdalny. – Żadna praca nie hańbi, ale mam nadzieję, że to się nie wydarzy – napisał więc w swoim felietonie „Dziekan” na łamach „Przeglądu Sportowego”.

Porównał też informacje na temat Papszuna i Łotwy do wyimaginowanego transferu jakiejś gwiazdy Ekstraklasy do zespołu z tamtejszej ligi. Na przykład dla Ernesta Muciego i Legii Warszawa propozycja z Rigi FC byłaby zarówno poniżej jego wartości rynkowej jak i ambicji sportowych. – Po prostu nie wyobrażam sobie, aby były szkoleniowiec Rakowa brał taką opcję pod uwagę na poważnie. Stać go na dużo więcej – podsumował.

