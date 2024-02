Dani Alves skazany. Sąd uznał go winnym w sprawie gwałtu

Daniego Alvesa można nazwać żywą legendą Barcelony. Brazylijczyk sam jednak zszargał sobie dobrą opinię. Od dłuższego czasu w jego sprawie toczyło się postępowanie po tym, jak został oskarżony o gwałt na 23-letniej kobiecie. Choć początkowo zażegnywał się, iż do niczego nie doszło, dawny piłkarz ostatecznie usłyszał wyrok.

Dani Alves skazany za gwałt

Alves miał się dopuścić tego haniebnego czyny pod koniec grudnia 2022 roku w dyskotece o nazwie „Sutton” w stolicy Katalonii. Gdy sprawa wyszła na jaw, w styczniu 2023 roku trafił on do aresztu i przez prawie rok czekał na proces, który w końcu się odbył. Pierwotnie prokurator domagał się, aby skazać byłego reprezentanta Brazylii na 9 lat pozbawienia wolności. Z kolei przedstawiciel ofiary apelował o maksymalny wymiar kary, czyli o okres o 3 lata dłuższy.

Ostatecznie dawny piłkarz miał usłyszeć znacznie łagodniejszy wyrok, o czym poinformowały media z całego świata, w tym między innymi radiowa rozgłośnia COPE z Hiszpanii. Według tych doniesień 40-latek został skazany na 4,5 roku pozbawienia wolności, z czego 1 rok już spędził w areszcie. Dodatkowo nie będzie on mógł zbliżać się do miejsca zamieszkania i pracy ofiary. Ten zakaz ma obowiązywać ponad 9 lat. Ponadto ma on zapłacić ofierze odszkodowanie w wynoszące 150 tysięcy euro, a także pokryć koszty związane z przeprowadzeniem procesu sądowego.

W uzasadnieniu kary wydanej przez kataloński sąd stwierdzono, że ofiara nie wydała zgody na odbycie stosunku seksualnego, w związku z czym dowody wskazują, iż doszło do gwałtu. Brazylijczyk może jeszcze odwołać się do sądu najwyższej instancji. Nie wiadomo jednak, czy legenda Barcelony zechce skorzystać z takiej możliwości i dalej bronić się przed oskarżeniami.

