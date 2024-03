Polski trener dostał propozycję z Bliskiego Wschodu. Jeden kierunek wyklucza

Gdybyśmy mieli wskazać polskiego trenera, który zasługiwałby na miano tego najbardziej rozchwytywanego, wysokie miejsce w takim rankingu zająłby Maciej Skorża. Widziałoby go u siebie bowiem wiele klubów Ekstraklasy, niektórzy wskazują go jako następnego selekcjonera reprezentacji Polski, a i za granicą wzbudza niemałe zainteresowanie.

Maciej Skorża wciąż bez pracy

Trudno się jednak dziwić, skoro mówimy o szkoleniowcu, który w ostatnich latach osiągał spore sukcesy. Kiedy prowadził Lech Poznań, doprowadził go do wyczekiwanego od lat mistrzostwa. Z kolei gdy wyjechał do Japonii, by pracować w Urawa Red Diamonds, zatriumfował w Azjatyckiej Lidze Mistrzów. Pod koniec stycznia 2024 roku Polak odszedł jednak z drużyny z Kraju Kwitnącej Wiśni.

Obecnie więc pozostaje bez pracy, aczkolwiek jest duża szansa, iż niebawem do niej wróci. Pytanie jest tylko jedno – gdzie? Według informacji „Meczyków’ sam szkoleniowiec w tej chwili wyklucza powrót na ławkę trenerską w Ekstraklasie. W kuluarach mówiło się też, że być może otrzyma od Lecha Poznań znacznie inną propozycję – kogoś w stylu szefa całego działu sportowego Kolejorza. W klubie ze stolicy Wielkopolski zaprzeczają jednak, by taki pomysł w ogóle istniał.

Jest propozycja dla Macieja Skorży

Mało prawdopodobne jest też przejęcie reprezentacji naszego kraju, nawet jeśli biało-czerwonym powinie się noga w eliminacjach do Euro 2024. W barażach musiałaby wydarzyć się prawdziwa katastrofa, by PZPN w najbliższym czasie podziękował Michałowi Probierzowi. Być może jednak temat zatrudnienia Skorży w kadrze wróci, gdy zmieni się szef federacji przy okazji kolejnych wyborów. Te odbędą się w 2025 roku.

Gdzie więc może zakotwiczyć 52-latek? Na łamach „meczyków” czytamy, iż najbardziej prawdopodobnym kierunkiem jest Bliski Wschód, a trener dostał już nawet propozycję z tamtych rejonów świata i poważnie nad nią rozmyśla. Taki kierunek nie może dziwić, ponieważ ponad dekadę temu prowadził Ettifaq FC z Arabii Saudyjskiej, a w latach 2018-2020 pracował w reprezentacji U-23 Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

