Euro 2024. Ostrzeżenie dla kibiców. Chodzi o niemieckie piwo

Tegoroczne mistrzostwa Europy zapowiadają się pasjonująco. Sporo ostatnio mówi się o reprezentacji Polski i heroicznym boju w finale baraży z Walią, ale interesujący temat podjęły też brytyjskie media. Chodzi bowiem o spożywanie piwa przez kibiców angielskich oraz szkockich w trakcie turnieju. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii ostrzega fanów futbolu przed tym, iż niemieckie piwo jest mocniejsze od angielskiego.

Brytyjskie władze z rekomendacją przed Euro 2024

„Piwo może być mocniejsze niż u nas w kraju, więc pij odpowiedzialnie, poznaj swoje ograniczenia i przestrzegaj lokalnych przepisów” –podkreślają na łamach „The Times” władze z Wielkiej Brytanii.

Niemcy słyną z produkcji piwa na bardzo wysokim poziomie, a picie alkoholu w miejscach publicznych nie jest w tym państwie zabronione przez prawo, stąd też wydaje się, że Anglicy i Szkoci będą z tego korzystać. Jak podał portal sport.tvp.pl za pośrednictwem organizacji Drinkaware, „średnia zawartość alkoholu w brytyjskim piwie wynosi 4,4 procent. W Niemczech jest to około 5,2 procent”. To pokazuje, że być może obawy brytyjskich władz są uzasadnione.

Reprezentacja Anglii jednym z faworytów euro 2024

Anglicy na etapie fazy grupowej spotkają się ze Słowenią, Danią oraz Serbią. Kibice „Synów Albionu” będą mieli okazję najprawdopodobniej do dłuższego pobytu w Niemczech. Wszystko dlatego, że ich ulubieńcy są jednym z faworytów do sięgnięcia po tytuł mistrzowski. Przez eliminacje Anglicy przebrnęli we wspaniały sposób, radząc sobie choćby z Włochami oraz Ukrainą.

Jeśli chodzi o reprezentację Szkocji, to ta w grupie zmierzy się z Niemcami, Węgrami i Szwajcarią. I to właśnie z gospodarzami turnieju Szkoci otworzą turniej 14 czerwca. Zmagania w mistrzostwach Europy potrwają do 14 lipca.

