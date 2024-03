Nie żyje Jerzy Piekarzewski. To legenda Polonii Warszawa

Śmiało można nazywać Jerzego Piekarzewskiego legendą Polonii Warszawa. To działacz, który był związany z klubem przez wiele lat. Zaczął współpracę z Polonią w 1945 roku i podejmował praktycznie każdą istotną funkcję, pozwalając drużynie na rozkwit.

Polonia Warszawa żegna Jerzego Piekarzewskiego

„Pan Jerzy Piekarzewski związany był z naszym klubem od 1945 roku jako kibic, bokser, kierownik piłkarskiej drużyny Czarnych Koszul, prezes i działacz, który przez wiele lat walczył o to, by klub nie został zlikwidowany przez władze komunistyczne. Rodzinie i bliskim składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia” – czytamy na profilu Polonii Warszawa na platformie X.

Warto podkreślić, że Piekarzewski został kierownikiem sekcji piłkarskiej w 1955 roku, by później objąć funkcję prezesa. Zaprowadził klub do miejsca, jakie sobie wymarzył. W 1991 roku Polonia uzyskała awans najpierw do drugiej ligi, a rok później do pierwszej, czyli wówczas najwyższego poziomu rozgrywkowego. W 1999 jako jedyny w historii został wyróżniony tytułem honorowego prezesa klubu.

Nie minęło dużo czasu, a Polonia pod wodzą Jerzego Engela wywalczyła mistrzostwo Polski (rok 2000). To właśnie dzięki takim postaciom jak Piekarzewski zespół mógł w ogóle marzyć o takim sukcesie.

Piekarzewski doceniony przez innych

Często to właśnie Engel chwalił sobie wkład, jaki Piekarzewski włożył w rozwój Czarnych Koszul. Działacz został też wyróżniony tytułem „Zasłużony dla Miasta Stołecznego Warszawa”. Jego odejście to wielka strata dla społeczności piłkarskiej w stolicy Polski.

"Z przykrością informuję, że dzisiaj rano (31 marca, przyp. red.) zmarł Jerzy Piekarzewski, zasłużony działacz Polonii Warszawa" – napisał w mediach społecznościowych Grzegorz Popielarz, były prezes Polonii Warszawa.

