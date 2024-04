Nieprawdopodobne. Kosta Runjaić zwolniony z Legii Warszawa!

Legia Warszawa w tym roku kalendarzowym nie radzi sobie najlepiej, ale informacja o zwolnieniu trenera jest zaskakująca. Klub bowiem wciąż ma duże szanse na zakwalifikowanie się do gry w europejskich pucharach. Nadal może też walczyć o mistrzostwo Polski. Najwyraźniej jednak nierówna dyspozycja na przestrzeni całego sezonu zaważyła o decyzji szefostwa klubu.

Kilka sukcesów na koncie Runjaicia

52-letni Kosta Runjaić prowadzi Legię Warszawa od sezonu 2022/2023. Z tą drużyną sięgnął po Puchar Polski i wywalczył także wicemistrzostwo kraju. Co istotne, w obecnej kampanii stołeczny zespół zakwalifikował się do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Tam nie miał łatwego zadania, ale zdołał zająć drugie miejsce, przegrywając rywalizację tylko z Aston Villą. Pokonanie AZ Alkmaar trzeba było uznawać za sukces.

W 1/16 finału Legia jednak skompromitowała się w dwumeczu z Molde, co zapewne było pierwszym sygnałem ostrzegawczym, że ogólna forma drużyny idzie w dół. Kolejne sygnały widzieliśmy w PKO Ekstraklasie. Legia nie potrafiła ustabilizować formy na wysokim poziomie.

Siedem punktów straty do Jagiellonii

W ostatniej kolejce ligowej ekipa z Warszawy mierzyła się na własnym stadionie z Jagiellonią Białystok. Podopieczni Runjaicia nie wygrali z liderem PKO Ekstraklasy, remisując 1:1.

Pewnie ta informacja wzburzyła szefostwo Legii. Wicemistrzowie kraju nie zdołali odrobić chociaż części strat do Jagiellonii. Obecnie drużyna z Białegostoku w ligowej tabeli ma siedem punktów przewagi. Legia plasuje się na piątej pozycji, lecz tak jak wcześniej wspominaliśmy, walka o podium, czy nawet o mistrzostwo jest otwarta. Do trzeciego miejsca warszawianie tracą trzy „oczka”, a do końca sezonu pozostało jeszcze siedem kolejek.

Niedługo po wiadomości podanej przez „Przegląd Sportowy Onet”, Legia Warszawa potwierdziła, że 9 kwietnia Kosta Runjaić przestał pełnić obowiązki pierwszego trenera drużyny.

