PZPN podjął decyzję ws. Pucharu Polski. Kluczowa wiadomość dla kibiców Wisły Kraków

Komisja dyscyplinarna PZPN postanowiła przychylić się do wniosku Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego PZPN i zawiesić wykonanie kary zakazu wyjazdów zorganizowanych grup kibiców, orzeczonej w stosunku do Klubu TS Wisła SA na okres próby wynoszący 3 lata. W komunikacie przedstawiono, że Komisja Dyscyplinarna PZPN wzięła pod uwagę, że orzeczona kara nie mogła zostać wykonana w ciągu ostatnich dwóch lat ze względu na to, że klub rozgrywał wszystkie mecze Pucharu Polski w charakterze gospodarza.

Kibice Wisły Kraków mogą odetchnąć z ulgą

W tym sezonie Wisła Kraków wszystkie spotkania Pucharu Polski rozgrywała na własnym stadionie, więc wcześniej nałożona kara nie miała zastosowania. Po awansie do finału pojawiła się wśród sympatyków Białej Gwiazdy zarówno radość, jak i poważne obawy o to, czy z perspektywy trybun stadionu PGE Narodowego będą mogli zobaczyć starcie o krajowy puchar, w którym Wisła zmierzy się z Pogonią Szczecin.

Ostatecznie środowy komunikat komisji dyscyplinarnej PZPN rozwiewa wątpliwości. Działacze federacji ostrzegają w nim natomiast, że wyciągną poważne konsekwencje wobec fanów Wisły, jeśli ci nie dostosują się do zasad bezpieczeństwa.

„Komisja Dyscyplinarna dodatkowo poucza Klub oraz kibiców, że w przypadku powtarzającego się naruszania zasad bezpieczeństwa i porządku na stadionie, będzie zobligowana do zastosowania najsurowszych kar dyscyplinarnych, w tym wykluczenia Klubu z przyszłych rozgrywek Pucharu Polski” – czytamy.

Jarosław Królewski groził walkowerem

Prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski tuż po awansie swojego zespołu do finału rozgrywek groził, iż jeśli kara dotycząca wejścia kibiców Białej Gwiazdy na mecze wyjazdowe Pucharu Polski (zlicza się do niego finał), to klub odda spotkanie z Pogonią Szczecin walkowerem. Prezes PZPN Cezary Kulesza apelował do Królewskiego o spokój, sugerując, iż przy złożeniu odpowiedniego wniosku, zostanie on rozpatrzony pozytywnie. Tak też się stało.

„Kibice Pogoni Szczecin i Wisły Kraków widzimy się 2 maja na PGE Narodowym” – przekazał na platformie X Kulesza.

