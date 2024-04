W Barcelonie już nie tylko Robert Lewandowski? Polska może mieć tam kolejną gwiazdę!

Ewa Pajor od 2015 roku jest zawodniczką VfL Wolfsburg. To renomowany klub w Niemczech, który w rozgrywkach kobiet regularnie zdobywa mistrzostwo Niemiec oraz krajowy puchar. Pajor dołączyła do tego zespołu po transferze z Medyka Konin. Po wielu latach najprawdopodobniej przyszedł czas na zmianę i to bardzo efektowną.

Ewa Pajor ma zostać piłkarką FC Barcelony

Dziennikarze AZ/WAZ Sport poinformowali, że Ewa Pajor zostanie zawodniczką Barcelony! Ich zdaniem 27-latka jest już po podpisaniu trzyletniej umowy, a Blaugrana pobije rekord żeńskiej Bundesligi. Zapłaci za Pajor pół miliona euro. Tymczasem do tej pory największym wynikiem było 450 tysięcy euro, które Bayern Monachium zapłacił za Lenę Oberdorf.

Co ciekawe, w ostatnim finale Ligi Mistrzyń FC Barcelona pokonała Vfl Wolfsburg 3:2, więc Pajor robi kolejny krok w swojej karierze. Duma Katalonii wygrała wyścig po podpis kapitan reprezentacji Polski, ponieważ chętnych do jej zatrudnienia nie brakowało na czele z francuskim Paris Saint-Germain.

Pajor podąża drogą Roberta Lewandowskiego

Kariera wybitnej piłkarki może przypominać nieco drogę, którą kroczył niegdyś Robert Lewandowski. Wszystko dlatego, że w Polsce „Lewy” także wybił się w klubie z Wielkopolski (mowa oczywiście o Lechu Poznań), po czym przeniósł się do niemieckiej Borussii Dortmund.

Tam jego kariera rozwinęła się na dobre, po czym został piłkarzem Bayernu Monachium, najlepszego klubu w Bundeslidze. Po ponad 10 latach spędzonych w Niemczech zdecydował się zmienić otoczenie i wybrał FC Barcelonę. Wszystko wskazuje na to, że Pajor, podobnie jak kapitan męskiej reprezentacji Polski, przeniesie się z Niemiec do Hiszpanii.

Ma to też dodatkowy smaczek ze względu na sympatie polskiej piłkarki. W przeszłości kibicowała bowiem Manchesterowi United i Realowi Madryt, kiedy w tych klubach występował Cristiano Ronaldo. Teraz zdecydowała się wybrać Barcelonę, czyli odwiecznego rywala Realu, gdzie o zmaganiach tych ekip jest głośno szczególnie w męskim futbolu.

