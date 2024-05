Nie żyje dwukrotny medalista mundialu. Jego gola wspomina się do dziś

Świat piłki nożnej opłakuje śmierć słynnego defensora reprezentacji Niemiec, Karla-Heinza Schnellinger. Były piłkarz reprezentacji RFN zmarł w poniedziałek w wieku 85 lat. O śmierci dwukrotnego medalisty mistrzostw świata poinformował zarówno Niemiecki Związek Piłki Nożnej, jak i jego pierwszy profesjonalny klub w karierze – FC Koln. Żadna z organizacji nie przekazała przyczyn śmierci 85-latka, choć ten przez długi czas borykał się z problemami zdrowotnymi.

Nie żyje autor słynnego gola na mistrzostwach świata

Karl-Heinz Schnellinger urodził się 31 marca 1939 roku w Duren. Tam też zaczynał przygodę z futbolem, by jako 19-latek dołączyć do FC Koln. W zespole z Nadrenii Północnej-Westfalii spędził pięć lat, w międzyczasie zostając mistrzem kraju. W 1963 roku trafił do Włoch. Po roku występów w Mantovie znalazł się w AS Romie. Największą karierę zrobił jednak w AC Milan. Niemiec stał się legendą klubu z Lombardii zdobywając między innymi mistrzostwo Włoch, Puchar Europy czy Puchar Zdobywców Pucharów. Zakończył karierę w 1975 roku rozgrywając jeden sezon w Tennis Borussii Berlin.

Były obrońca przez lata stanowił o silne reprezentacji RFN. Po raz pierwszy wystąpił w narodowych barwach w 1958 roku. Wystąpił aż na czterech mistrzostwach świata (1958, 1962, 1966 i 1970). Do historii przeszedł głównie jego występ w półfinale ostatniego z mundiali.

Schnellinger, który przez całą reprezentacyjną karierę zdobył tylko jedną bramkę, strzelił gola dającego wyrównanie w starciu o finał przeciwko kadrze Włoch. Dzięki temu RFN doprowadziło do dogrywki. W niej doszło do gradu bramek. Finalnie awans wywalczyła jednak Italia triumfując 4:3. Niemcy musieli zadowolić się trzecim miejscem. Cztery lata wcześniej piłkarz był częścią drużyny, która przegrała finał MŚ z Anglią.

Były klub opłakuje śmierć Karla-Heinza Schnellingera

– FC Koln straciło jedną ze swoich największych legend. [Karl-Heinz Schnellinger] był idolem i wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń piłkarzy. Składamy kondolencje jego rodzinie” – powiedział prezydent FC Koln Werner Wolf dla oficjalnej strony klubu.

Schnellinger był ostatnim żyjącym zawodnikiem reprezentacji RFN z MŚ 1958.

