Polacy nie zwalniają tempa. Znów zagrają o medale mistrzostw Europy

Polscy ampfutboliści to jedna z najlepszych reprezentacji w Europie. Od wielu lat Biało-Czerwoni walczą o medale największych imprez, przyciągając uwagę tysięcy fanów nad Wisłą. Nie inaczej jest tym razem. W odbywających się we Francji mistrzostwach Europy radzą sobie na tyle dobrze, że po raz trzeci z rzędu powalczą o medale.

Polscy ampfutboliści znów zagrają o medale mistrzostw Europy

Polacy nie przegrali jeszcze meczu na mistrzostwach. Co więcej, przeciwnicy nie znaleźli do tej pory sposobu na trafienie do ich bramki. Po pewnym triumfie w fazie grupowej przyszedł czas na ćwierćfinał z Irlandczykami. Starcie nie należało do najłatwiejszych, choć zawodnicy Dmytro Kameki spisali się bardzo dobrze.

Pierwszego gola dla Polski zdobył Kamil Grygiel, celnie uderzając zza pola karnego. Bramka uspokoiła nieco grę, sprawiając, że Biało-Czerwoni dysponowali mentalną przewagą. Choć Irlandczycy nie dawali za wygraną, to nie potrafili znaleźć sposobu na polskiego bramkarza. Zamiast tego to nasi ampfutboliści po raz drugi cieszyli się z gola, gdy w 41. Minucie trafił Rafał Bieńkowski.

O zwycięstwie 3:0 w ćwierćfinałowym spotkaniu przesądził gol Marcina Oleksego. Laurent nagrody na Bramkę Roku 2022 FIFA Puskas Award jak zwykle pokazał swoje wielkie umiejętności. Ampfutbolista świetnym strzałem pozbawił rywali złudzeń o awansie do najlepszej czwórki czempionatu.

Polacy zagrają z Turkami o finał mistrzostw Europy

Polacy dalej funkcjonują z wielkim tempem. W piątek czeka ich mecz o finał mistrzostw Europy. Naprzeciw ekipie Kameki staną Turcy – obrońcy tytułu wywalczonego w 2021 roku w Krakowie. Biało-Czerwoni (pod wodzą byłego trenera Marka Dragosza) zdobyli brąz także w 2017 roku.

