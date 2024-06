Zaraz mają zaczynać grę na Euro, a tu taki apel gwiazdy. Poszło o wybory parlamentarne

We Francji jest napięta atmosfera. Wybory do Parlamentu Europejskiego wywróciły sytuację polityczną do góry nogami. Zwyciężyła bowiem z dość sporą przewagą partia skrajnie prawicowa – Zjednoczenie Narodowe, której przewodzi Marine Le Pen. Otrzymała 31,3 proc. głosów. Sromotną klęskę poniosło ugrupowanie, z którego wywodzi się prezydent Francji Emmanuel Macron, osiągając 14,6 proc. Macron postanowił rozpisać nowe wybory parlamentarne. Pierwsza tura odbędzie się 30 czerwca, a druga 7 lipca.

Kylian Mbappe apeluje do rodaków

Niewiele osób mogło się spodziewać, że temat polityki pojawi się na konferencji prasowej reprezentacji Francji przed meczem z Austrią. Obie ekipy w poniedziałek zainaugurują swoje występy na Euro 2024. Szczególnie do młodych osób o pójście na wybory apelował Kylian Mbappe, jeden z najlepszych piłkarzy świata.

– Jesteśmy w kluczowym momencie historii naszego kraju. Myślę, że nie można być odizolowanym od świata, który nas otacza. Widzimy, że skrajne ugrupowania są dziś u progu władzy – powiedział Mbappe na konferencji prasowej, cytowany przez Eurosport.

25-latek wyznał, że popiera różnorodność, tolerancję i szacunek, a jednocześnie jest zaniepokojony tym, jakie notowania ma Zjednoczenie Narodowe, czy faworyt w nadchodzących wyborach. – Wzywam wszystkich młodych ludzi, aby poszli i zagłosowali, aby naprawdę byli świadomi powagi sytuacji – dodał francuski piłkarz.

Kylian Mbappe z jasnym celem na Euro 2024

Największa gwiazda reprezentacji Francji przyznała, że Euro 2024 jest ważne dla zespołu, ale dalszy los kraju być może jeszcze ważniejszy, stąd też wzmożone apele o pójście do urn. Co do samego występu na turnieju w Niemczech, to Mbappe nie ukrywa, że interesuje go głównie mistrzostwo Europy. Tego tytułu jeszcze nie ma w swojej bogatej kolekcji.

