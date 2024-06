Rosjanie zdecydowali ws. meczów Ukrainy na Euro 2024. Szokujące informacje

Droga Ukrainy na Euro 2024 była równie długa i kręta, co reprezentacji Polski. Nasi wschodni sąsiedzi awansowali na mistrzostwa Starego Kontynentu poprzez baraże, w których najpierw pokonali 2:1 Bośnię i Hercegowinę, a w finale rozprawili się z Islandią 2:1. To ostatnie spotkanie rozgrywane było we Wrocławiu.

Rosjanie nie pokazują meczów Ukrainy na Euro 2024!

Ukraina trafiła do grupy E, w której znalazły się również reprezentacje Belgii, Słowacji i Rumunii. Pierwsza kolejka Euro 2024 w tej grupie była bardzo szalona. Podopieczni Rebrowa dość niespodziewanie przegrali i to boleśnie z Rumunią 0:3. Pięknym trafieniem popisał się Nicolae Staniu. Z kolei Czerwone Diabły sensacyjnie poległy ze Słowacją 0:1.

Mecze Euro 2024 są transmitowane w wielu państwach świata, w tym w Rosji. Jednak w kraju, który zaatakował Ukrainę w lutym 2022 roku, nie wszystkie mecze są pokazywane w telewizji.

Jak możemy przeczytać w serwisie "dailywrap.uk" który powołuje się na białoruski Biełsat, mecze Ukrainy nie są transmitowane w Rosji. Głównym sportowym kanałem jest Match TV, który należy do grupy Gazprom Media. Anonimowe źródła miały poinformować, że żaden mecz tej reprezentacji w fazie grupowej nie będzie pokazywany w telewizji.

Sytuacja może się skomplikować

Sytuacja może się skomplikować, jeśli Ukraina da radę wyjść z grupy. "Być może gdzieś tam, na samej górze, istnieje plan na wypadek, gdyby reprezentacja Ukrainy odniosła sukces, ale nic takiego nie było omawiane na żadnych spotkaniach i nikt nie mówi o tym ani słowa teraz. Generalnie żyjemy w trybie rozwiązywania problemów w miarę ich pojawiania się" – czytamy z kolei w serwisie dynamo.kiev.ua.

Ukraina swoje kolejne mecze w grupie E rozegra w piątek 21 czerwca ze Słowacją oraz w środę 26 czerwca i zmierzy się z Belgią na zakończenie fazy grupowej.

