Polskie miasto podbija nagłówki mediów podczas Euro. Nie o taką popularność chodzi

Reprezentacja Gruzji to absolutny debiutant na mistrzostwach Europy. Kadra ze wschodniej części piłkarskiej Europy dostała się na turniej poprzez wygranie baraży z Grecją. Dla małego kraju to ogromne święto, które mocno celebrują. Z drugiej strony Turcy także łakną sukcesu. Co się dzieje, gdy kibice obu państw stanął naprzeciwko siebie? O tym nieoczekiwanie przekonał się Gorzów Wielkopolski.

Walka Gruzinów z Turkami w Gorzowie

Mecz Gruzinów z Turkami w Gorzowie nie należał do nudnych. Nie zabrakło wielu bramek i emocji. Wiele mówiło się o Ardzie Gulerze, młodym reprezentancie znad Bosforu, który pobił rekord Cristiano Ronaldo i stał się najmłodszym piłkarzem, który zdobył gola w debiucie na mistrzostwach Europy. Na trybunach nie zabrakło sympatyków obu kadr. Kibice oglądali spotkanie także w licznych strefach.

W jednej z nich nieoczekiwanie doszło do zamieszek. Gruzini i Turcy pobili się w… Gorzowie Wielkopolskim. Jeden z kibiców nagrał, jak sympatycy skaczą sobie do gardeł, a później szarpią się najpierw w strefie, a później na okolicznych bulwarach. Nagranie bije popularność w mediach społecznościowych. Do sprawy odniosła się także gorzowska policja, która nie zastała żadnej awantury na miejscu zdarzenia.

-Na miejsce wysłaliśmy kilka policyjnych patroli. Kiedy policjanci dotarli bulwar, nikogo z biorących udział w bójce nie zastali. Nikt się do funkcjonariuszy nie zgłosił jako osoba pokrzywdzona. Będziemy wyjaśniać tę sytuację – poinformował Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik prasowy KMP w Gorzowie Wielkopolskim dla serwisu gorzowianin.com.

Turcja i Gruzja walczy na Euro 2004

W tabeli grupy F Turcja jest pierwsza, a Gruzja ostatnia. W kolejnej kolejce ekipy zmierzą się odpowiednio z Portugalią oraz Czechami.

