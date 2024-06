Kuriozalne sceny na trybunach w Niemczech. Cristiano Ronaldo nie dowierzał

Fazę grupową Euro 2024 kończyły mecze pomiędzy Turcją a Czechami oraz starcie Gruzja – Portugalia. W tym drugim mieliśmy do czynienia z nie lada sensacją. Wszystko dlatego, że Gruzini pokonali drużynę prowadzoną przez Roberto Martineza 2:0 i awansowali do 1/8 finału turnieju. Mimo porażki Portugalczycy wygrali grupę F i ich następnym rywalem będzie Słowenia.

Kibic chciał zbliżyć się do Cristiano Ronaldo

W sieci opublikowano nagranie, które zarejestrowano przy okazji meczu Gruzji z Portugalią. Gdy Cristiano Ronaldo udawał się do szatni, to z trybun na murawę zeskoczył jeden z kibiców, który koniecznie chciał się zbliżyć do 39-latka. Cała sytuacja wyglądała bardzo niebezpiecznie, a mężczyzna został odepchnięty przez stewarda.

Cristiano Ronaldo, widząc zachowanie kibica, aż pokiwał głową z niedowierzaniem. Trudno się dziwić, bo przy złym obrocie spraw mogła mu się stać krzywda.

To nie pierwszy raz, kiedy fan przedostaje się na murawę, by zbliżyć się do jednego z najlepszych piłkarzy w historii. W trakcie meczu Portugalii z Turcją jeden z młodszych kibiców zrobił sobie zdjęcie z Cristiano Ronaldo. Ogółem można rzec, że Euro 2024 obfituje we wtargnięcia ludzi na boiska.

Pierwsza taka sytuacja z Cristiano Ronaldo

Podczas Euro 2024 mamy do czynienia z wyjątkowym wydarzeniem. Po raz pierwszy w swojej karierze Ronaldo nie zdobył bramki w fazie grupowej wielkiego turnieju. Nie da się jednak ukryć, że mimo upływających lat, wciąż jest jednym z najważniejszych zawodników reprezentacji Portugalii. W meczach z Czechami i Turcją spędził na boisku pełne 90 minut, a w ostatnim pojedynku z Gruzją przebywał na placu gry przez 66 minut.

Być może jego dorobek strzelecki otworzy się w 1/8 finału. Na pewno kapitan Portugalii będzie bardzo zmotywowany do tego, by śrubować kolejne rekordy.

