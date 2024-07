Szymon Marciniak bez pracy przy półfinałach Euro 2024. To nie musi być zła wiadomość

Szymon Marciniak do tej pory poprowadził dwa mecze Euro 2024. Najpierw był rozjemcą meczu fazy grupowej pomiędzy Belgią a Rumunią, a później rozstrzygał o losach meczu w starciu Szwajcaria Włochy. Ponadto w pojedynku Portugalia – Francja pojawił się w niecodziennej roli, pełniąc funkcję sędziego technicznego.

Szymon Marciniak może poprowadzić finał Euro 2024

Szymon Marciniak cieszy się dobrymi notowaniami w świecie piłki. Prowadził największe finały, więc nikogo nie dziwi to, że choć do końca Euro 2024 pozostały zaledwie trzy spotkania, to Polak cały czas przebywa w Niemczech. Pochodzący z Płocka arbiter jest jednym z głównych kandydatów do poprowadzenia finału mistrzostw w Berlinie. Już oficjalnie wiadomo, że nie poprowadzi półfinałów.

UEFA wyznaczyła do tych spotkań Felixa Zwayera z Niemiec (do meczu Holandia – Anglia) oraz Slavko Vincicia (do meczu Hiszpania – Francja). Zdaniem Rafała Rostkowskiego, byłego arbitra, decyzje europejskiej federacji można uznać za polityczne. W tekście dla TVP Sport ex-sędzia zwraca uwagę na fakt, iż Zwayer jest przedstawicielem gospodarzy, a Vincić cieszy się sympatią ważnego członka Komisji Sędziowskiej.

Rostkowski dodaje, że głównymi kandydatami do poprowadzenia finału jest Marciniak oraz Daniele Orsato z Włoch. Polak nie popełnił wielkich błędów we wcześniejszych spotkaniach w przeciwieństwie do doświadczonego kolegi po fachu z Półwyspu Apenińskiego. Finał mistrzostw Europy zaplanowano na niedzielę, 14 lipca, na godzinę 21:00.

Osiągnięcia Szymona Marciniaka

Szymon Marciniak w przeszłości prowadził już finał mistrzostw świata w Katarze, Klubowych Mistrzostw Świata 2023 czy Ligi Mistrzów 2023. Na co dzień jest arbitrem spotkań PKO Ekstraklasy.

