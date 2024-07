Dramatyczna końcówka i gol. Poznaliśmy drugiego finalistę Euro

Mecz Holandia – Anglia wyłoniła drugiego finalistę Euro 2024. To oni dołączyli do Hiszpanii i powalczą o to prestiżowe trofeum. Obie drużyny walczyły do końca, a decydujący gol padł w końcówce.

Pojedynek Francji z Hiszpanią wyłonił pierwszego finalistę Euro 2024. La Furia Roja wygrali 2:1 po golach Lamine Yamala i Daniego Olmo. To spotkanie wcale nie musiało się tak skończyć, gdyż kapitalnie to spotkanie rozpoczęli Trójkolorowi, którzy za sprawą Kolo Muaniego wyszli na prowadzenie w 9. minucie. Droga Anglii i Holandii do półfinału Euro 2024 Kto zagra z Hiszpanią w finale Euro 2024? Drugiego finalistę wyłoni mecz Holandia – Anglia. Oba zespoły nie zachwycały w fazie grupowej i w późniejszych spotkaniach. Oranje wygrali z Polską 2:1, zremisowali z Francją 0:0 i przegrali z Austrią 2:3, przez co skończyli na trzecim miejscu. To sprawiło, że w fazie pucharowej mierzyli się z Rumunami (3:0) i Turcją (2:1). Z kolei Synowie Albionu Wygrali z Serbią (1:0) i zremisowali z Danią (1:1) i Słowenią (0:0). W play-offach dopiero dogrywka pozwoliła im wyeliminować Słowację (2:1), a rzuty karne pokonać Szwajcarię. Kapitalny początek i dyskusyjny karny Już na początku tego spotkania Xavi Simons wyróżniał się na tle swoich kolegów. W 7. minucie holenderski pomocnik odebrał piłkę Rice'owi i ruszył w stronę bramki Pickforda. Zawodnik nie miał zbyt wielu opcji, więc postanowił uderzyć zza pola karnego. Angielski bramkarz nie miał najmniejszych szans, by to obronić. twitter W 14. minucie sprawy w swoje ręce postanowił wziąć Saka. Skrzydłowy ruszył prawym skrzydłem i schodząc do środka, oddał strzał. Ta próba została zablokowana, ale futbolówka leciała wprost na Kane'a, który zdecydował się na uderzenie z powietrza. Piłka nie znalazła drogi do bramki, ale w tej akcji Dumfries sfaulował Anglika. Po interwencji VAR Felix Zwayer zdecydował się podyktować "jedenastkę". Do karnego podszedł sam poszkodowany i w 18. minucie pokonał Verburggena. twitter Chwilę później holenderski wahadłowy zrehabilitował się za poprzednią sytuację. W 24. minucie Foden wpadł w pole karne Holandii i po przedryblowaniu dwóch rywali, oddał strzał na bramkę. Piłka minęła bramkarza, ale ostatnią instancją był właśnie Dumfries, który wybił futbolówkę z linii. Dziewięć minut później pomocnik Manchesteru City zdecydował się na strzał w stylu Lamine Yamala w meczu z Francją. Jednak w tym przypadku futbolówka trafiła w zewnętrzną część słupka i wyszła poza pole gry. twitter Dramatyczna końcówka W drugiej połowie obie drużyny kreowały okazje, wyczekując na jeden moment, który pozwoli przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Wydawało się, że bliżsi strzelenia kolejnego gola są Holendrzy, ale kapitalnie w bramce sprawował się Pickford. W 78. minucie Saka skierował piłkę do siatki, ale Walker był na spalonym. W pierwszej minucie doliczonego czasu gry Anglicy w końcu dopięli swego za sprawą Watkinsa, który chwilę wcześniej pojawił się na placu gry. Napastnik przyjął piłkę w polu karnym, odwrócił się i uderzył nie do obrony. twitterCzytaj też:

