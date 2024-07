UEFA wybrała arbitra finału Euro 2024. Szokująca decyzja, co z Marciniakiem?

W finale Euro 2024 zagrają reprezentacje Hiszpanii i Anglii. Obie reprezentacje nie miały sobie równych podczas tej imprezy, choć Synom Albionu od początku nie szło za dobrze. Mimo to remisy, dogrywki oraz karne pozwoliły im się znaleźć w drugim finale mistrzostw Starego Kontynentu z rzędu.

Zbigniew Boniek podgrzał atmosferę

Wciąż nie wiadomo, kto posędziuje to spotkanie. Przed półfinałami mówiło się, że UEFA ma trzech kandydatów do finału, a byli nimi – Szymon Marciniak, Daniele Orsato lub Clement Turpin. W przypadku gdyby Francja awansowała do finału, ten ostatni z wymienionych byłby automatycznie skreślony przez federację. Tak się jednak nie stało, więc każdy z wymienionych arbitrów może zostać wybrany do poprowadzenia najważniejszego spotkania Euro 2024. Ponadto pojawiła się także kandydatura Francoisa Letexiera.

Zanim UEFA podjęła finalną decyzję, atmosferę podgrzał Zbigniew Boniek swoim wpisem w platformie X (dawniej Twitter). Wiceszef UEFA nie musiał nawet używać słów, wystarczyło jedno emoji, by wywołać lawinę spekulacji i komentarzy. Swój wpis Zbigniew Boniek opatrzył jedynie emoji francuskiej flagi, co może sugerować, że to nie Szymon Marciniak, a ktoś z duetu Clement Turpin/Francois Letexier poprowadzi finał mistrzostw Europy 2024.

twitter

Ostatecznie UEFA postawiła na Francoisa Letexiera. 35-letni Francuz, sędzia międzynarodowy od 2017 roku, sędziował już 65 oficjalnych meczów UEFA w swojej karierze. Podczas tegorocznego turnieju finałowego EURO sędziował trzy mecze fazy grupowej, w tym Hiszpania-Gruzja, Dania-Serbia i Chorwacja-Albania oraz pełnił rolę czwartego sędziego w meczu otwarcia pomiędzy Niemcami a Szkocją w Monachium.

Szymon Marciniak będzie czwartym sędzią w tym meczu.

Sędzia: François Letexier (Francja)

Asystenci: Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (obaj Francja)

4. sędzia: Szymon Marciniak (Polska)

Rezerwowy sędzia asystent: Tomasz Listkiewicz (Polska)

Sędzia asystent wideo: Jérôme Brisard (Francja)

Asystent VAR: Willy Delajod (Francja)

Wsparcie VAR: Massimiliano Irrati (Włochy)

Czytaj też:

Cristiano Ronaldo podszedł do polskiego sędziego i stało się to. Piękne obrazkiCzytaj też:

Szymon Marciniak bez pracy przy półfinałach Euro 2024. To nie musi być zła wiadomość