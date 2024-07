Kto zgarnie mistrzostwo Europy? Sprawdź, gdzie obejrzeć transmisję z finału Euro 2024

Euro 2024 zbliża się do końca. Do rozstrzygnięcia pozostała najważniejsza kwestia – kto zostanie mistrzem Europy i zabierze do siebie puchar? Możliwe są tylko dwie opcje. Przed wieczornym pojedynkiem na Stadionie Olimpijskim w Berlinie trudno jest wskazać faworyta.

Kto zgarnie mistrzostwo Europy?

Obie ekipy mają za sobą różną drogę do finału. O ile Hiszpanie przez całe Euro 2024 pokazywali świetny poziom, o tyle Anglicy nieraz mogli czuć się szczęściarzami. Wyszli z grupy z zaledwie jednym zwycięstwem, by później przechodzić przez kolejne fazy pucharowe albo z jedną bramką zaliczki, albo poprzez rzuty karne jak to miało miejsce w przypadku pojedynku ze Szwajcarią. Wygrany półfinał z Holendrami pokazał jednak inny obraz ekipy Garetha Southgate’a,

Anglicy jeszcze nigdy nie wygrali mistrzostw Europy, choć na ostatnim turnieju dotarli do finału. Z kolei Hiszpanie to trzykrotni triumfatorzy tej imprezy (1964, 2008, 2012). Zespół Luisa de la Fuente od początku turnieju rysowali się jako faworyci mistrzostw. Po przejściu fazy grupowej pokonał Gruzinów, a także gospodarzy turnieju, Niemców. W półfinale uporali się z Francją, co budziło podziw piłkarskich ekspertów.

Bukmacherzy dają większe szanse na awans drużynie z Półwyspu Iberyjskeigo. De la Fuente nie może narzekać na brak kreatorów gry ofensywnej. Furorę robi Lamine Yamal. Piłkarz FC Barcelony w sobotę skończył 17 lat, a już stanowi o sile kadry mistrzów świata z 2010 roku.

Finał Euro 2024: Hiszpania – Anglia. Transmisja TV, online

Spotkanie finałowe mistrzostw Europy 2024 pomiędzy Hiszpanią a Anglią rozpocznie się w niedzielę, 14 lipca, o godzinie 21:00. Mecz poprowadzi Francois Letexier, a rolę arbitra technicznego będzie pełnić Szymon Marciniak. Transmisję TV z wydarzenia przeprowadzi TVP 1 i TVP Sport. Transmisja online będzie dostępna w serwisie sport.tvp.pl.

