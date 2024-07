Nie żyje były piłkarz Wisły Kraków. Walczył z ciężką chorobą

Choć kibice Wisły Kraków mogli się w czwartek cieszyć z awansu do II rundy eliminacji Ligi Europy, to w piątek ich nastrój znacząco pogorszyła tragiczna informacja. W wieku zaledwie 19 lat zmarł Mateusz Rzepka. Przez lata był związany z piłką nożną, choć tą w wydaniu ampfutbolowym. Nie brakowało mu sympatii do „Białej Gwiazdy”.

Nie żyje były zawodnik sekcji ampfutbolu Wisły Kraków

Sekcja ampfutbolowa pożegnała Mateusza Rzepkę w piątkowe południe. Młody chłopak reprezentował klub, lecz na przeszkodzie do dalszej gry stanęły poważne problemy zdrowotne. „Mateusz zmagał się z ciężką chorobą, przez którą musiał zrezygnować z Amp Futbolu, jednak cały czas był blisko naszej drużyny” – napisano na Twitterze, podkreślając bliski związek Rzepki z klubem ze stolicy województwa małopolskiego.

Na śmierć zareagował także Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu, z którym związany był zawodnik. Na profilu placówki na Facebooku pojawiło się wzruszające pożegnanie, w którym pogratulowano świetnych wyników w nauce, a także walki pomimo przeciwności losu.

„Jesteś i będziesz dla nas wzorem samozaparcia i walki pomimo wszystko… Zapamiętamy Cię zwycięskiego, z uśmiechem szczęścia, gdy odbierasz na zakończenie roku świadectwo z czerwonym paskiem, a cała Społeczność ZS4 bije brawo… Nie wiedzieliśmy wtedy – 21 czerwca, że się żegnamy…” – napisano w mediach społecznościowych.

Brat Mateusza Rzepki walczy o życie

Szkoła złożyła bliskim Rzepki wyrazy współczucia. Z problemami zdrowotnymi zmaga się także brat Mateusza, Wiktor. Trwa zbiórka na jego leczenie.

Sekcja ampfutbolu Wisły Kraków istnieje od 2020 roku, kiedy to włączono działający od 2013 roku zespół Husaria Kraków. Klub pod nową, znaną wszystkim nazwą ma na koncie trzy mistrzostwa Polski.

