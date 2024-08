Dramatyczne wieści. Media: Franciszek Smuda w stanie krytycznym

Franciszek Smuda ma bardzo poważne problemy ze zdrowiem już od dłuższego czasu i niestety jego stan gwałtownie się pogorszył. Według informacji TVP Sport, prognozy lekarzy z godziny na godzinę są coraz mniej optymistyczne. Ostatnio o słynnym trenerze nie było zbyt głośno. Od 2022 roku nie podjął z wiadomych powodów żadnej samodzielnej pracy. Wówczas trenował Wieczystą Kraków.

Smuda jednym z najważniejszych trenerów

Smuda zapisał się w historii polskiej piłki jako jeden z najważniejszych szkoleniowców. Karierę trenerską rozpoczynał w Niemczech. Ma bowiem zarówno polskie, jak i niemieckie obywatelstwo. W latach 2009-2012 prowadził naszą kadrę narodową, choć tutaj nie zanotował sukcesu. Podczas Euro 2012 biało-czerwoni nie wyszli z grupy.

Jeśli chodzi o piłkę klubową, to Smuda dwukrotnie poprowadził Widzew Łódź do mistrzostwa Polski. Raz wywalczył z tym klubem też wicemistrzostwo kraju, ale przede wszystkim dotarł do fazy grupowej Ligi Mistrzów (sezon 1996/1997).

Z sukcesami pracował także w Wiśle Kraków, z którą wywalczył jedno mistrzostwo kraju. Puchar Polski zdobył natomiast jako trener Lecha Poznań. Z tym samym zespołem dotarł do 1/16 finału Pucharu UEFA. Udany okres pracy zaliczył także podczas pierwszej kadencji w Zagłębiu Lubin. Zajął z tym klubem trzecie miejsce w lidze. Spośród największych polskich klubów większych osiągnięć nie zaliczył tylko w Legii Warszawa.

Smuda z wyjątkowym poczuciem humoru

76-letni szkoleniowiec zaskarbił sobie sympatię kibiców wyjątkowym poczuciem humoru. Wiele jego żartów przeszło do historii, ale także sporo anegdot o piłce nożnej. Teraz nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki za to, by Smuda wrócił do zdrowia i wygrał walkę z chorobą.

