Bezwzględna decyzja UEFY. Goncalo Feio został ukarany

Legia Warszawa zagra o awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. W dwumeczu z Broendby Kopenhaga padł wynik 4:3 dla Wojskowych, którzy okazali się lepsi od Duńczyków.

Bulwersujące zachowanie trenera Legii Warszawa

Jednak po meczu więcej mówi się o zachowaniu trenera Legii – Goncalo Feio, a nie o samym sukcesie, jakim jest wyeliminowanie czołowej drużyny. Portugalczyk tuż po zakończeniu spotkania pokazał środkowe palce oraz tzw. gest Kozakiewicza w kierunku sektora gości z Kopenhagi. Ponadto wdał się w sprzeczkę z trenerem Broendby.

To zachowanie zostało skrytykowane przez polskie i duńskie media. Szkoleniowiec zreflektował się i postanowił przeprosić za swoje zachowanie. „Przepraszam za okazanie emocji sprzecznych zarówno z duchem sportowej rywalizacji, jak i szacunku wobec boiskowych rywali. Każdego dnia walczymy o to, by stać się lepszymi ludźmi, lepszymi sportowcami, lepszą drużyną. Nie zawsze prowadzi do tego prosta droga i nie zawsze osiągamy natychmiastowy progres, ale jako trener wiem, jak ważne jest widzieć swoje błędy, aby więcej ich nie popełniać” – czytamy w oświadczeniu.

Goncalo Feio został ukarany przez UEFĘ

Te przeprosiny nie wystarczyły UEFIE, która przyjrzała się ten sprawie i zadecydowała. Informacja pojawiła się na profilu Legii Warszawa w social mediach. „Informujemy, że na podstawie dzisiejszej decyzji UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body trener Legii Warszawa Goncalo Feio został ukarany karą zawieszenia na jeden mecz w ramach rozgrywek UEFA” – czytamy.

„Jednocześnie, wykonanie tej kary zostało zawieszone na okres jednego roku. Oznacza to, że trener będzie mógł prowadzić zespół w najbliższych meczach rundy play-off eliminacji Ligi Konferencji UEFA” – dodano.

Ponadto klub został ukarany karą finansową 10.000 euro za zablokowane ciągi komunikacyjne na Trybunie Północnej.

