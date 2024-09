Nie żyje były kapitan klubu Premier League. Miał 39 lat

Sol Bamba był reprezentantem Wybrzeża Kości Słoniowej oraz piłkarzem takich klubów jak Cardiff City coraz Leeds United, którego był kapitanem. Sky News przytoczył oświadczenie Adanasporu.

Nie żyje były piłkarz Premier League. 39-latek walczył wcześniej z rakiem

„Nasz dyrektor techniczny Souleymane Bamba, który zachorował przed wczorajszym meczem z Manisa Football Club, został przewieziony do szpitala uniwersyteckiego Manisa Celal Bayar i niestety przegrał tam walkę o życie” – napisano.

W 2021 roku zdiagnozowano u niego chłoniaka nieziarniczego. Bamba rozpoczął chemioterapię i po czterech miesiącach został uznany za wolnego od raka i powrócił do gry. Defensor swoją karierę rozpoczął w PSG, skąd trafił do Szkocji. Tam bronił barw Dunfermline Athletic i Hibernian. Stamtąd przeniósł się do Leicester. Po dwóch sezonach wylądował w tureckim Trabzonsporze. Zanim wrócił do Anglii, zanotował krótki epizod w Palermo. Na Wyspach Brytyjskich związał się z Leeds United, z którego przeniósł się do Cardiff. Swoją karierę zakończył w 2022 roku w barwach Middlesbrough.

Bamba był także reprezentantem Wybrzeża Kości Słoniowej. Grał na mistrzostwach świata 2014. Łącznie w kadrze rozegrał 46 międzynarodowych spotkań

Jak pisze Sky News, Cardiff City, gdzie Bamba wywalczył awans do Premier League w swoim pierwszym sezonie, określiło go mianem „klubowej legendy”. „Jako zawodnik i trener, wpływ Sola na nasz klub piłkarski był niezmierzony” – napisano w oświadczeniu.

„Był bohaterem dla nas wszystkich, liderem w każdej szatni i prawdziwym dżentelmenem. Myślami jesteśmy z jego przyjaciółmi, rodziną i wszystkimi, którzy mieli szczęście znać i kochać Sola” – czytamy.

Z zawodnikiem pożegnały się także Leeds United i Middlesborough.

