Co za słowa o Wojciechu Szczęsnym. Tak Polaka nazwała gwiazda szkockiej piłki

Wojciech Szczęsny w ostatnich latach był ostoją reprezentacji Polski. W pamięci mamy w szczególności jego świetny występ przeciwko Szwecji w barażu o mundial 2022 oraz postawę już na samych mistrzostwach świata. Głównie dzięki Szczęsnemu reprezentacja Polski po 36 latach przerwy awansowała do fazy pucharowej światowego czempionatu. Wystarczy wspomnieć, że w rozgrywkach grupowych Szczęsny obronił dwa rzuty karne.

Robertson pięknie mówi o Szczęsnym

Już podczas mistrzostw Europy Szczęsny zasugerował, że nie będzie więcej grał w reprezentacji Polski, a kilka dni temu poinformował, że nie zamierza kontynuować kariery także w rozgrywkach klubowych. Jego ostatnim zespołem był Juventus. Teraz wybitny bramkarz chce spędzać mnóstwo czasu z rodziną. Odszedł z profesjonalnego futbolu, będąc w bardzo dobrej formie.

Przed reprezentacją Polski teraz inauguracja Ligi Narodów, gdzie biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe ze Szkocją. O Szczęsnego został zapytany Andrew Robertson, jeden z najważniejszych szkockich graczy. Lewy obrońca z wielką klasą wypowiedział się o 34-latku.

– Miał fantastyczną karierę w Europie. Robił niesamowite rzeczy. Życzę mu wszystkiego najlepszego na emeryturze. W każdym bądź razie, kiedy myślisz, że twoja pora dobiega końca, że chcesz spędzić trochę więcej czasu z rodziną albo wyjść i doświadczyć różnych rzeczy, to to jest właściwy moment. Jeśli nie masz już miłości do piłki, czy też jej nie lubisz, to już chyba pora odpuścić. Oczywiście życzę mu szczęścia. Jestem pewien, że jest legendą polskiej piłki – podkreślił Andrew Robertson na środowej konferencji prasowej.

Reprezentacja Polski w nowej sytuacji

Po odejściu Szczęsnego jest kilku kandydatów do noszenia bluzy z numerem jeden w reprezentacji Polski. Wydaje się, że na razie będzie ona należeć do Łukasza Skorupskiego. Bramkarz Bologni otrzymał już szansę na Euro 2024, gdzie w starciu z Francją zagrał kapitalnie. Poza nim w walce o miano numeru jeden w bramce powinni liczyć się Marcin Bułka oraz Bartłomiej Drągowski.

Polska zagra ze Szkocją w czwartek. Początek tego spotkania o godzinie 20:45. Trzy dni później podopieczni Michała Probierza zmierzą się na wyjeździe z Chorwacją.

