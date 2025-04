Ostre słowa o żałobie narodowej po śmierci papieża. „Nie ma nic głupszego”

Imprezy o charakterze sportowym odwołane w najbliższą sobotę? To scenariusz, który nie jest wykluczony za sprawą decyzji, która zapadła we wtorek ze strony prezydenta Andrzeja Dudy. Mowa o żałobie narodowej wyznaczonej na dzień pogrzebu papieża Franciszka. Uroczystość zaplanowana jest na sobotę, tj. 26 kwietnia.

Prezes Wisły Kraków jasno o przekładaniu meczów. Sprawa dotyczy żałoby

Jak to bywa przy tego typu sytuacjach, znajdą się zwolennicy i przeciwnicy – zarówno samej żałoby – jak i tego, czy wydarzenia (np. sportowe) mają być odwoływane. Jednoznaczne stanowisko zajął Jarosław Królewski, czyli prezes piłkarskiej Wisły Kraków. Znany ze swojej aktywności w mediach społecznościowych, napisał we wtorkowe, późne popołudnie, co sądzi o ew. perspektywie przełożonej kolejki ligowej.

„Z całym szacunkiem – nie ma nic głupszego niż przekładanie kolejek I ligi i Ekstraklasy, tudzież innych wydarzeń, ze względu na ogłoszoną żałobę narodową. Ta polityczna/inna poprawność i brak autentyczności zaczyna być groteskowa” – napisał na platformie X prezes pierwszoligowca z Krakowa.

Dodajmy, że Wisła swój najbliższy mecz rozegra w piątek (tj. 25 kwietnia) na wyjeździe w Niecieczy. Pod tym względem krakowski klub nie musiałby martwić się o przełożenie, gdyby w grę wchodziła tylko sobota. Na takie rozwiązanie zdecydowano się m.in. we włoskiej Serie A, gdzie sobotnie mecze zostały przełożone na niedzielę.

Inaczej może jednak wyglądać sytuacja, jeśli doszłoby do przełożenia całej kolejki, czy to na boiskach PKO BP Ekstraklasy, czy Betclic 1. Ligi. To może wywołać spore zamieszanie w i tak już mocno napiętym kalendarzu rozgrywek.

Co do samej soboty, spoglądając tylko na boiska piłkarskie w Polsce, na tym najwyższym poziomie, zaplanowane są trzy mecze ekstraklasowe (Lechia Gdańsk – Piast Gliwice, Motor Lublin – Cracovia, GKS Katowice – Legia Warszawa) i tyle samo pierwszoligowych (Warta Poznań – Kotwica Kołobrzeg, GKS Tychy – Polonia Warszawa, Pogoń Siedlce – Arka Gdynia).

Warto dodać, że pod cytowanym wpisem Królewskiego pojawiło się sporo wpisów, popierających punkt widzenia, jaki przedstawił prezes Wisły.

