Oto największa gwiazda piłkarskiego Euro. Wzbudza ogromne kontrowersje

Trzeba jednak zaznaczyć na wstępie, że w przypadku szwajcarskiej reprezentantki, niekoniecznie to, co dzieje się w jej wykonaniu na murawie – ma tu znaczenie. Alisha Lehmann to przede wszystkim postać znana z przestrzeni mediów społecznościowych. Piłkarka zyskała gigantyczną popularność, a spoglądając na, jak duża grupa ludzi obserwuje właśnie ją – przykładowo Instagram na poziomie 16,7 mln obserwujących – można ją uznać za najsłynniejszą reprezentantkę piłki nożnej kobiet na świecie.

Euro 2025: Szwajcarka Alisha Lehmann wzbudza spore kontrowersje

Najlepsze drużyny Starego Kontynentu po raz pierwszy zagrają turniej w Szwajcarii. Trzy lata wcześniej, podczas Euro 2022 najlepsze były gospodynie, Angielki. Anglia w finale pokonała po dogrywce Niemki 2:1.

Czy Szwajcarię stać na taki rezultat podczas tegorocznych ME? Wydaje się, że gospodynie nie mają na tyle sportowych argumentów, żeby odegrać znaczącą rolę podczas turnieju. Jednak niezależnie od wyniku, wspominana wcześniej Lehmann, będzie przyciągać zainteresowanie.

Mająca 26 lat napastniczka minionego sezonu klubowego nie zaliczy do specjalnie udanych. Była piłkarką Juventusu, ale nie odegrała znaczącej roli w klubie ze stolicy Piemontu. Ostatecznie jednak jej popularność i zainteresowanie obecnością Lehmann na Euro było tak duże, że Szwajcarki nie mogło zabraknąć w kadrze swojego kraju.

Wokół postaci szwajcarskiej piłkarki narosło już mnóstwo historii, o których było bardzo głośno w mediach. Poczynając od odmówienia gigantycznej oferty ze strony jednego z portali dla dorosłych przez zawodniczkę, poprzez jej burzliwy związek z jednym z piłkarzy Juventusu, kończąc na wspominanym powołaniu do kadry. Zdaniem wielu ekspertów, zupełnie nie zasłużonym, spoglądając na ostatnie kilkanaście miesięcy w wykonaniu Lehmann pod względem sportowym.

Szwajcaria swój pierwszy mecz zagra w środę (tj. 2 lipca) z Norwegią. Początek o godzinie 21:00. Mecz będzie pokazywany w Polsce na antenie TVP Sport (bądź stronie internetowej stacji i specjalnie dedykowanej aplikacji), podobnie zresztą, jak pozostałe starcia całego turnieju – na czele z występami polskiej kadry.

Kiedy i gdzie oglądać mecze reprezentacji Polski kobiet?

Szwajcarski turniej będzie wyjątkowy dla kadry Polek. Nasze piłkarki po raz pierwszy w historii zakwalifikowały się na turniej mistrzowski. Do turnieju reprezentacja Polski szykowała się na zgrupowaniu w Arłamowie. Do Szwajcarii Polki ruszyły samolotem z Rzeszowa, docierając na miejsce w poniedziałek (tj. 30 czerwca).

Bazą polskiej drużyny prowadzonej przez trenerkę Ninę Patalon jest SeminarHotel am Agerisee w miejscowości Unteraegeri nad jeziorem Ager.

Polki czekają trzy mecze. Pierwsze spotkanie to starcie z Niemkami, już w najbliższy piątek (tj. 4 lipca). Następnie we wtorek (8 lipca) mecz ze Szwedkami oraz na koniec rozgrywek grupowych, starcie w sobotę (12 lipca) z Dunkami.

