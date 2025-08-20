Lionel Messi kończy karierę! Szokujące doniesienia o geniuszu futbolu

Pochodzący z argentyńskiego Rosario piłkarz jest najbardziej znany z czasów, w których bronił barw FC Barcelony. Lionel Messi z Dumą Katalonii sięgnął po wszystko, co tylko było do zdobycia. A jego pamiętna rywalizacja o miano tego najlepszego, z Portugalczykiem Cristiano Ronaldo – wówczas grającym dla Realu Madryt – zapisała się złotymi zgłoskami nie tylko w dziejach hiszpańskiej LaLiga, ale światowego futbolu.

Lionel Messi kończy karierę? Sensacyjne wieści ws. legendy futbolu

Ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki, strzelec największej liczby goli w ciągu jednego roku kalendarzowego (91 w 2012) oraz sezonie (73 w 2011/12), być może właśnie rozpoczyna pożegnanie z futbolem. Takie zaskakujące doniesienia pojawiły się w przestrzeni medialnej, prosto z Argentyny.

– Żałuję z całego serca, ale jeśli nic dziwnego się nie wydarzy, będzie to ostatni raz, kiedy Messi oficjalnie zagra z reprezentacją w Buenos Aires – powiedział w programie telewizji DSports dziennikarz Fernando Czyz.

Dokładnie 4 września na Estadio Monumental w Buenos Aires Argentyna zagra z Wenezuelą. Obrońcy tytułu najlepszej drużyny na świecie z 2022 roku z pewnością będą chcieli pokazać się z jak najlepszej strony przed własną publicznością.

Spoglądając na terminarz eliminacji, to faktycznie może być koniec kariery dla Messiego, biorąc pod uwagę szansę zobaczenia Argentyńczyka w narodowych barwach – jako czynnego piłkarza – w swojej ojczyźnie. Wiadomo bowiem, że Messi zakończy reprezentacyjną drogą po MŚ 2026.

Argentyńczyk w barwach reprezentacji zagrał w 193 meczach, zdobywając 112 goli. Na mundialu w Katarze (2022) został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju. Od 2023 roku Messi występuje w amerykańskim Interze Miami, którego właścicielem jest… inny słynny, choć były już piłkarz, Anglik David Beckham.

