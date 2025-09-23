Ewa Pajor wyróżniona podczas gali Złotej Piłki. Poruszające słowa o Polsce

Gala Złotej Piłki to dla wielu najważniejsze piłkarskie wydarzenie tego typu na świecie. Co prawda plebiscyt organizowany przez „France Football” słynie ze swoich, nazwijmy je – kontrowersyjnych wyborów – ale i tak oczy szerokiej grupy odbiorczyń i odbiorców zwrócone są na stolicę Paryża.

Ewa Pajor z wyróżnieniem. Polka otrzymała nagrodę im. Gerda Müllera

Robert Lewandowski, który spodziewał się kolejnego zaskakującego typu ze strony organizatorów, nawet nie pojawił się w Paryżu na gali, choć był wśród nominowanych. Ostatecznie najlepszy napastnik FC Barcelony poprzedniego sezonu zajął 17. miejsce w zestawieniu. Wydaje się, że mogło być i… powinno zdecydowanie lepiej, ale najwyraźniej „Lewy” ponownie nie znalazł wystarczającego uznania.

Dużo więcej powodów do zadowolenia miała za to Ewa Pajor. Kapitanka reprezentacji Polski oraz świetna snajperka Dumy Katalonii została bowiem wyróżniona nagrodą m. Gerda Müllera. Czyli taką samą, którą w 2021 i 2022 roku otrzymał… jakżeby inaczej, Robert Lewandowski. Pajor była najlepszą strzelczynią sezonu.

Nagrodę Polce wręczył słynny Portugalczyk Luis Figo.

– Jako dziewczyna z małej polskiej wioski nie marzyłam o takim momencie. Gram w FC Barcelona i reprezentacji mojego kraju. W pierwszej kolejności chcę podziękować koleżankom z drużyny. Staję się coraz lepszą zawodniczką, to zaszczyt być częścią tego klubu. Dziękuję też wszystkim trenerom […] Zeszły sezon był szczególny też dlatego, że zakwalifikowałyśmy się na turniej Euro z narodową reprezentacją. Cieszę się, że inspirujemy młode dziewczyny, które nas oglądają i mają coraz lepsze warunki rozwoju – powiedziała Pajor po odebraniu nagrody im. Gerda Müllera.

Dodajmy, że Pajor sięgnęła po mistrzostwo oraz Puchar Hiszpanii. Dodatkowo FC Barcelona dotarła do finału Ligi Mistrzyń. Łącznie Pajor na swoim koncie zanotowała 43 gole i 13 asyst. Co więcej, po raz pierwszy w historii wraz z reprezentacją Polski, kapitanka wystąpiła na turnieju głównym rangi mistrzowskiej. Mowa o Euro 2025, gdzie polski zespół zakończył swój udział na etapie rozgrywek grupowych, ale zanotował historyczne zwycięstwo nad Dunkami.

Warto dodać, że w klasyfikacji generalnej Złotej Piłki kobiet, Pajor zajęła wysokie, ósme miejsce. Zwyciężyła za to klubowa koleżanka Polki, Aitana Bonmati. Hiszpanka trzeci raz z rzędu sięgnęła po Złotą Piłkę, nie mając sobie równych wcześniej w latach 2024 i 2023.

Najlepszym piłkarzem świata za sezon 2024/25 uznano Ousmane Dembele, zawodnika Paris Saint-Germain. Francuz sięgnął po Ligę Mistrzów, wygraną w Ligue 1, Puchar Francji, Superpuchar Francji oraz drugie miejsce w Klubowych Mistrzostwach Świata. Dembele jest pierwszym Francuzem od 1998 roku, który zdobył Złotą Piłkę. Ostatnim takim przypadkiem był legendarny Zinedine Zidane.

