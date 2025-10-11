Wojciech Szczęsny może spać spokojnie. Co za wieści z FC Barcelony!

Przypomnijmy, że latem b.r. mistrzowie Hiszpanii sprowadzili do siebie jeden z największych talentów ostatnich lat na Półwyspie Iberyjskim, spoglądając na obsadę bramki. Mowa o Joanie Garcii, który dotychczas bronił barw lokalnego rywala FC Barcelony, czyli Espanyolu. Inwestycja 25 mln euro w Hiszpana miała być jednak ruchem, który zamknie rozmowy o pozycji „jedynki” w szeregach Dumy Katalonii na lata.

Wojciech Szczęsny zagra w El Clasico! Ważne wieści prosto z Barcelony

Garcia faktycznie rozpoczął sezon jako numer 1 w drużynie trenera Hansiego Flicka. Rolę tego, który znalazł się za plecami utalentowanego Hiszpana, przejął Wojciech Szczęsny. Polak w trakcie sezonu 2024/25 awaryjnie dołączył do Barcy. Jak się okazało, powrót z emerytury dla byłego reprezentanta Polski, okazał się wyjątkowo udany. Szczęsny został bowiem pierwszym bramkarzem Barcelony, a zespół z nim między słupkami, w Hiszpanii był niepokonany aż… do ostatniego weekendu. Barca zanotowała bowiem klęskę w starciu z Sevillą, przegrywając wyraźnie, bo aż 1:4.

Jak to się stało, że Szczęsny wrócił do bramki? Garcia doznał kontuzji i pod koniec września Hiszpan musiał poddać się operacji kontuzjowanego kolana. Sytuacja jest poważna, choć szczęście w nieszczęściu, rehabilitacja i proces powrotu przebiega pomyślnie. Co to oznacza w praktyce? Sam Hiszpan poinformował w jednym z wywiadów, że jeśli wszystko dobrze pójdzie, wróci za około miesiąc.

Szczęsny będzie zatem nadal strzegł bramki Barcelony. Przed Polakiem choćby najważniejszy mecz rundy w Hiszpanii, czyli El Clasico. Mecz Barcelony z Realem Madryt, na terenie Królewskich, zaplanowano na 26 października.

Warto dodać, że w ostatnich dniach o polskim bramkarzu zrobiło się głośno również za sprawą dokumentu, opowiadającym historię jego życia. „Szczęsny” wyprodukowany przez Prime Video to ciekawa podróż, ukazująca losy chłopaka z Warszawy, który poprzez Londyn, Rzym i Turyn, ostatecznie dzisiaj jest szczęśliwy w barwach Barcy.

Recenzję tego dokumentu umieściliśmy na łamach „Wprost”, mając okazję do obejrzenia produkcji przedpremierowo.

