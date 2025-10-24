Ukraiński bramkarz o kibicach Legii Warszawa. Padły mocne słowa

Tak naprawdę zaczęło się jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego spotkania. Godzinę przed rozpoczęciem rywalizacji na murawie, pojawiły się informacje dotyczące bojkotu kibiców Legii Warszawa, w kontekście pojawienia się na trybunach stadion Wisły Kraków. Powód? Zakaz wniesienia flagi z hasłem „Wołyń pamiętamy”.

Liga Konferencji UEFA: Kyrylo Fesyun brutalnie o kibicach Legii Warszawa

Ostatecznie sektor gości wypełnił się grupą około 1,5 tysiąca fanów warszawskiego klubu. Po interwencji m.in. przedstawicieli Wisły Kraków (takie doniesienia docierały w trakcie spotkania), fani Legii mogli wnieść wspomnianą flagę na trybunę. Co więcej, została ona nawet wywieszona na płocie okalającym sektor przyjezdnych. Po kilku minutach flagę jednak ściągnięto.

Dodatkowo wznoszono wulgarne okrzyki, skierowane w stronę ukraińską. Po głowie dostał również sam Szachtar Donieck, jako klub. Warszawscy kibice raczej dalecy byli od uprzejmości względem gospodarzy spotkania. Szachtar w Krakowie rozgrywa bowiem swoje mecze w europejskich pucharach. Sytuacja związana jest rzecz jasna z bardzo trudną sytuacją dotyczącą trwającej wojny na terenach Ukrainy.

Użytkownik BuckarooBanzai, znany ze swojej aktywności na portalu X, umieścił w piątkowe popołudnie nagranie z wypowiedzią bramkarza Szachtara. Kyrylo Fesyun został zapytany o obraźliwe okrzyki względem strony ukraińskiej, napływające z ukraińskiego sektora. Zawodnik czwartkowego rywala Legii nie gryzł się w język.

– Szczerze to zauważyłem ich (kibiców Legii dop. eMPe) jakoś w 40. minucie. Coś tam usłyszałem. No… jak bydło, szczerze mówiąc – przyznał Fesyun.

Można się spodziewać, że ta wypowiedź poniesie się szeroki echem. Choć rywalizacja na boisku została zakończona, bez wątpienia sam fakt napiętej atmosfery oraz sporego zainteresowania wydarzeniem – co również opisywaliśmy – może ponownie wywołać sporo komentarzy, tym razem w kontekście słów mającego 23 lata bramkarza Szachtara.

