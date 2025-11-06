Hitowy powrót Adama Nawałki. Spełni się marzenie polskich kibiców?

Adam Nawałka to nie tylko trener, ale przed laty jeden z największych talentów polskiej piłki. Były reprezentant Polski, uczestnik m.in. mistrzostw świata w 1978 roku, w trakcie swojej kariery miał jednak spore problemy z kontuzjami. Z tego też względu Nawałka nie zdołał rozwinąć swojego talentu. Nie jest jednak tajemnicą, że to człowiek Wisły Kraków, której jest wychowankiem, a po latach był również trenerem Białej Gwiazdy.

Adam Nawałka nowym trenerem Wieczystej Kraków? To byłby hit!

I właśnie z Krakowem, ale nie liderującą w Betclic 1. Lidze Wisłą, a Wieczystą – jest łączony były selekcjoner reprezentacji Polski. Takie wieści przekazał w czwartkowe popołudnie Michał Białoński, dziennikarz Polsatu Sport.

Czy zatrudnienie Nawałki byłoby obraniem właściwego kierunku? Z pewnością z tym szkoleniowcem można mieć wyjątkowo dobre skojarzenia, wspominając jego okres pracy w reprezentacji Polski. Polacy awansowali choćby do pamiętnego ćwierćfinału na Euro 2016. Dużo mniej udane były jednak mistrzostwa świata dwa lata później (2018), gdzie Polska nie zdołała przebrnąć przez fazę grupową, a Nawałka ostatecznie rozstał się po turnieju z Polskim Związkiem Piłki Nożnej.

Jeszcze gorzej było w ostatniej – jak dotychczas – pracy trenera, jako szefa w Lechu Poznań. Nawałka miał być dla Kolejorza powiewem nowej jakości, a ostatecznie sprawował funkcję trenera jedynie od końcówki listopada 2018 do marca 2019.

Nawałka był również kilkukrotnie przymierzany do powrotu w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Ostatecznie jednak PZPN za każdym razem decydował się na innego kandydata. Najbliżej powrotu było na przełomie 2021 i 2022 roku, kiedy prezes PZPN Cezary Kulesza na następcę Paulo Sousy wybrał jednak Czesława Michniewicza. Ten drugi również był/jest przymierzany do pracy w Wieczystej Kraków.

Niektórzy kibice marzą o tym, żeby Nawałka ponownie wrócił do pracy z reprezentacją Polski, darząc ogromnym sentymentem wspomniane Euro 2016 w wykonaniu Polaków.

Wieczysta Kraków z pewnością ma ambicje wejścia do PKO BP Ekstraklasy. Trener Nawałka – zdaniem wspomnianego Białońskiego – nie powiedział „nie” na pomysł z pracą w rodzinnym Krakowie. Właściciel klubu Wojciech Kwiecień zapewne będzie w stanie dźwignąć budżetowo fakt zatrudnienia takiego szkoleniowca.

Czy padnie zatem wkrótce „tak” ze strony Nawałki? Wydaje się, że faktyczne negocjacje mogą potrwać, jeśli pojawi się „zielone światło”. Nawałka to bowiem detalista, który chciałby mieć w Krakowie sztab ludzi, działających na korzystny wynik sportowy.