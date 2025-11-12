Gwiazda Holandii szczerze o Robercie Lewandowskim. „Wszyscy to wiedzą”

To może być bardzo ciekawe starcie w Warszawie. Choć Holandia ma już niemal zagwarantowany wyjazd na przyszłoroczny mundial, Polacy z pewnością będą chcieli u siebie „dobrać się” do zdecydowanego faworyta. Co więcej, należy pamiętać, że w pierwszym spotkaniu obu drużyn w Rotterdamie – skończyło się na remisie 1:1.

Polska – Holandia. Ważne słowa Frenkiego de Jonga o „Lewym”

To był zresztą pierwszy mecz za kadencji trenera Jana Urbana. Selekcjoner, który zastąpił Michała Probierza na stanowisku szefa reprezentacji Polski, szybko spowodował, że do drużyny – po krótkiej nieobecności – wrócił Robert Lewandowski.

Efekt? „Lewy” wpisał się jesienią na listę strzelców w meczach z Finlandią (3:1) w Chorzowie oraz Litwą (2:0) w Kownie. Widać, że kapitan reprezentacji jest w naprawdę dobrej formie. Choć w ostatnim czasie miał problemy zdrowotne, wrócił też do strzelania w barwach FC Barcelony.

W ostatnim ligowym meczu przed przerwą reprezentacyjną RL9 ustrzelił trzy gole w wyjazdowym starciu z Celtą Vigo (4:2). Powrót do gry docenił Frenkie de Jong, holenderski pomocnik, jeden z liderów zespołu Hansiego Flicka.

„Powrót Lewandowskiego? Z Lewandowskim nasza drużyna byłaby zdecydowanie lepsza… Różnica, jaką robi, jest ogromna. Wszyscy to wiedzą, pokazał, że przez jakieś 15-20 lat zawsze strzela gole, jest napastnikiem najwyższej klasy” – powiedział pomocnik mistrzów Hiszpanii, na co dzień kolega klubowy „Lewego”.

twitter

Co ciekawe, de Jong znalazł się wśród powołanych na mecz w Warszawie. Wygląda na to, że dojdzie do boiskowego spotkania Holendra z Lewandowskim. Podobnie było zresztą w starciu w Rotterdamie, gdzie „Lewy” dostał zresztą zdanie odcinania od gry de Jonga. Co ostatecznie wyszło Polakowi całkiem nieźle, a Holendrzy byli wyraźnie zaskoczeni dobrą postawą drużyny trenera Urbana.

Jak będzie w piątkowym starciu? To okaże się już na murawie PGE Narodowego. Mecz Polska – Holandia rozpocznie się w piątek (tj. 14 listopada) o godzinie 20:45. Transmisję przeprowadzi TVP1 oraz TVP Sport, spotkanie będzie dostępne również za pośrednictwem strony internetowej TVP Sport i specjalnej aplikacji mobilnej.

Czytaj też:

Robert Lewandowski o byciu Polakiem. Te słowa mają duże znaczenieCzytaj też:

Iga Świątek zagra dla reprezentacji Polski. Ważny turniej w Polsce właśnie rusza!