Mają mniej mieszkańców od Sosnowca, ale jadą na MŚ! Gigantyczna sensacja

Piłkarskie MŚ w Kanadzie, Meksyku i USA – będą pierwszym takim turniejem, rozegranym w trzech państwach. Dodatkowo historycznie nie zdarzyło się, żeby na mundialu swoje miejsce miało aż tyle drużyn, co w przyszłym roku. To turnieju awansuje bowiem aż 48 reprezentacji, a my w połowie listopada znamy już 42 uczestników.

Curacao z awansem na mundial! Oto lista uczestników MŚ 2026

To jednak nie wszystko pod względem historycznych osiągnięć w kontekście przyszłorocznej imprezy. We wtorek (tj. 19 listopada) okazało się, że MŚ 2026 będą mieć… najmniejszego uczestnika w mundialowych dziejach. Mowa o reprezentacji Curacao, która zapewniła sobie awans, remisując na wyjeździe bezbramkowo z Jamajką. Ten rezultat sprawił, że drużyna wywodząca się z małej wyspy na Karaibach – w pobliżu Aruby i Wenezueli – mogła świętować ogromny sukces.

twitter

Warto zauważyć, że Curacao ma nieco ponad 150 tysięcy mieszkańców. Więc są to liczby porównywalne z ludnością Sosnowca, Kielc, Opola, Koszalina czy Rybnika.

Na międzynarodowej mapie piłkarskiej są dopiero od 2011 roku, po tym, jak przestały istnieć Antyle Holenderskie. W przypadku nazewnictwa to nie przypadek. Curacao jest terenem zależnym od Holandii.

Co więcej, największą gwiazdą absolutnego debiutanta jest trener Dick Advocaat. Legendarny holenderski szkoleniowiec, mający już 78 lat, stał się najstarszym w historii selekcjonerem, który zakwalifikował się na MŚ.

twitter

Jak zatem widać, pod niemal każdym względem, zespół Curacao będzie wyjątkowym na mundialowej mapie i już teraz warto szykować się na występ tego zespołu na imprezie.

MŚ 2026 – uczestnicy (42 z 48 reprezentacji)

Kanada (gospodarz, 3. występ)



Meksyk (gospodarz, 18. występ)



USA (gospodarz, 12. występ)



Japonia (8. występ)



Nowa Zelandia (3. występ)



Argentyna (obrońca tytułu, 19. występ)



Iran (7. występ)



Jordania (debiutant)



Korea Południowa (12. występ)



Uzbekistan (debiutant)



Australia (7. występ)



Brazylia (23. występ)



Ekwador (5. występ)



Kolumbia (7. występ)



Paragwaj (9. występ)



Urugwaj (15. występ)



Maroko (7. występ)



Tunezja (7. występ)



Egipt (4. występ)



Algieria (5. występ)



Ghana (5. występ)



Republika Zielonego Przylądka (debiutant)



Arabia Saudyjska (7. występ)



Katar (3. występ)



Republika Południowej Afryki (4. występ)



Senegal (4. występ)



Wybrzeże Kości Słoniowej (11. występ)



Anglia (17. występ)



Francja (17. występ)



Chorwacja (7. występ)



Portugalia (9. występ)



Norwegia (4 występ)



Niemcy (21. występ)



Holandia (12. występ)



Belgia (15. występ)



Austria (8. występ)



Hiszpania (17. występ)



Szwajcaria (13. występ)



Szkocja (9. występ)



Curacao (debiutant)



Panama (2. występ)



Haiti (2. występ)



Kiedy poznamy wszystkich uczestników przyszłorocznego mundialu? W marcu 2026. Wówczas zostaną rozegrane baraże o ostatnie sześć wejściówek na mistrzostwa świata.

O dwie przepustki powalczą sześć reprezentacji w interkontynentalnym turnieju barażowym. Będą to: Jamajka, Surinam, Boliwia, Irak, Nowa Kaledonia i Demokratyczna Republika Konga.

Cztery ostatnie bilety to już walka na ternie UEFA. Rozegrane zostaną bowiem baraże z udziałem 16 reprezentacji, wśród nich nie zabraknie reprezentacji Polski.

Czytaj też:

Oto droga reprezentacji Polski na mundial. Polacy wiedzą, co z barażamiCzytaj też:

Iga Świątek wybrana liderką rankingu! Polka zdystansowała Arynę Sabalenkę