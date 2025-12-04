Losowanie MŚ 2026 w piłce nożnej. Na kogo trafi reprezentacja Polski?

To będzie największy mundial w dziejach. W trzech krajach: USA, Kanadzie i Meksyku – zagra łącznie aż 48 reprezentacji. Wśród nich może być zespół prowadzony przez trenera Jana Urbana. O ile reprezentacja Polski przebrnie przez strefę barażową.

Losowanie piłkarskich MŚ 2026. Gdzie i kiedy oglądać ceremonię?

Niezależnie jednak od wyników – zarówno walki w barażach w strefie UEFA – jak i turnieju interkontynentalnego, w piątek (tj. 5 grudnia) poznamy potencjalnych rywali dla Polski.

Co ciekawe, każda z mundialowych grup nie może mieć więcej niż jednej reprezentacji z konfederacji – oprócz UEFA. W przypadku europejskich reprezentantów, 4 z 12 grup będą miały dwie drużyny ze Starego Kontynentu.

Reprezentacja Polski będzie losowana z ostatniego, czwartego koszyka. Co jest pewne? Polska nie trafi na żadnego przeciwników ze swojego koszykowego grona. Mowa tu o Jordanii, Republice Zielonego Przylądka, Ghanie, Curacao, Haiti oraz Nowej Zelandii.

Łącznie 48 reprezentacji zostanie podzielonych na dwanaście czterozespołowych grup. Podczas całego turnieju (od 11 czerwca 19 lipca) zostaną rozegrane 104 mecze.

Losowanie MŚ 2026 rozpocznie się w piątkowe, późne popołudnie, od godziny 18:00. Transmisję przeprowadzi TVP Sport (studio od 17:30), a internetowo można skorzystać z oficjalnego strony TVP Sport oraz dedykowanej aplikacji mobilnej.

Wydarzenie będzie mieć miejsce w Waszyngtonie.

Podział FIFA na koszyki przed losowaniem MŚ 2026

Koszyk 1

Kanada



Meksyk



USA



Hiszpania



Argentyna



Francja



Anglia



Brazylia



Portugalia



Holandia



Belgia



Niemcy

Koszyk 2

Chorwacja



Maroko



Kolumbia



Urugwaj



Szwajcaria



Japonia



Senegal



Iran



Korea Południowa



Ekwador



Austria



Australia



Koszyk 3

Norwegia



Panama



Egipt



Algieria



Szkocja



Paragwaj



Tunezja



Wybrzeże Kości Słoniowej



Uzbekistan



Katar



Arabia Saudyjska



RPA

Koszyk 4

Jordania



Republika Zielonego Przylądka



Ghana



Curacao



Haiti



Nowa Zelandia



zwycięzcy baraży UEFA (4 reprezentacje, potencjalnie Polska)



zwycięzcy turnieju interkontynentalnego (2 reprezentacje)



Udane baraże polskich piłkarzy. Zespół Jana Urbana nie przegrywa

W ostatnich latach polscy piłkarze są specjalistami w grze o bilety na duże turnieje, rywalizując poprzez tzw. drugą, barażową szansę. Tak było m.in. w przypadku poprzedniego mundialu w Katarze (2022), gdzie Polacy znaleźli się dzięki wygranym spotkaniu ze Szwecją.

Po wykluczeniu z rywalizacji Rosjan, na których trafił polski zespół – ze względu na bestialski atak na Ukrainę – Polska zagrała w finale ze Szwedami. W Chorzowie, po golach Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego – skończyło się na stosunkowo pewnym zwycięstwie 2:0. To był też duży sukces ówczesnego selekcjonera Czesława Michniewicza. Polak został ściągnięty awaryjnie po burzliwym rozstaniu na linii PZPN – Portugalczyk Paulo Sousa.

Dwa lata później podobna historia spotkała zespół dowodzony przez Michała Probierza. Tym razem była mowa o Euro 2024. Polacy musieli już jednak przebrnąć przed dwie przeszkody. Zaczęło się od wysokiego zwycięstwa na PGE Narodowym z Estonią (5:1) w półfinale. W barażowym finale Polska po serii rzutów karnych (0:0 w regulaminowym czasie i dogrywce) ograła w Cardiff Walię. Bohaterem spotkania został wówczas bramkarz Wojciech Szczęsny, broniący decydującą „jedenastkę” na korzyść Polaków.

Jak będzie za trzecim podejściem – w stosunkowo niedalekiej odległości czasu? Jedno jest pewne. Zespół trenera Urbana złapał dobrą serię. W drugiej połowie 2025 roku, odkąd drużynę prowadzi były zasłużony reprezentant, ostatnio pracujący w Górniku Zabrze, Polska nie przegrała meczu.

We wrześniu remis z Holandią w Rotterdamie (1:1) i zwycięstwo z Finlandią (3:1) w Chorzowie. W październiku wygrana w towarzyskim meczu z Nową Zelandią (1:0), uczestnikiem MŚ 2026 – ponownie na Superauto.pl Stadionie Śląskim – oraz eliminacyjne zwycięstwo z Litwą (2:0) w Kownie. I historia najnowsza, remis na PGE Narodowym z Holendrami (1:1) i wymęczone wyjazdowe zwycięstwo z Maltą (3:2).

Podczas listopadowego losowania baraży MŚ 2026 Polska trafiła do drugiej „czwórki” wśród losowanych zespołów. Kwartet stanowią dwa półfinały: Ukraina (z koszyka 1) – Szwecja (4) oraz Polska (2) – Albania (3). Polacy półfinał baraży MŚ 2026 zagrają u siebie.

Finał to już rywalizacja na terenie przeciwnika, albo z Ukrainą, albo ze Szwecją. Oczywiście przy założeniu optymistycznego scenariusza i wygranej nad Albanią.

Przyszłoroczne półfinały barażów odbędą się 26 marca, a finał zaplanowano na 31 marca.

