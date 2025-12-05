Donald Trump wyróżniony nagrodą pokojową! Zaskakujące sceny w Waszyngtonie

Nagroda pokojowa została przyznana po raz pierwszy w historii FIFA. Prezydent Donald Trump odebrał pamiątkowe trofeum oraz złoty medal MŚ, które w 2026 roku odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku.

Szef FIFA wspominał o znaczeniu prezydenta USA w działaniach pokojowych na całym świecie. Wspomniana została m.in. sytuacja związana z Rosją i Ukrainą. Gianni Infantino przedstawił prawdziwą laurkę w stosunku do Trumpa.

Sama głowa USA podkreśliła swoje zasługi w kontekście pracy nad pokojem na świecie oraz przekonał, że MŚ 2026 będą absolutnie wyjątkowe, właściwie pod każdym względem.

MŚ 2026: Największy mundial w dziejach! Czy Polacy tam zagrają?

Przyszłoroczny mundial odbędzie się w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. To pierwszy taki przypadek w dziejach piłkarskich MŚ, żeby zafunkcjonowała aż trójka państw-gospodarzy. Dodatkowo MŚ 2026 będą też historyczne pod względem liczby uczestników, największe, bo łącznie zagra aż 48 reprezentacji.

Turniej zaplanowano od 11 czerwca do 19 lipca. Mecz otwarcia będzie miał miejsce na Estadio Azteca w Meksyku. Natomiast finał odbędzie się w USA, na MetLife Stadium w East Rutherford w stanie New Jersey.

Tytułu mistrzowskiego z 2022 roku będzie bronić Argentyna. Lionel Messi i jego koledzy wygrali mundial w Katarze, w finale wygrywając po serii rzutów karnych z Francją. Co ciekawe, najważniejszy mecz czterolecia na świecie poprowadził sędzia z Polski. Był to Szymon Marciniak, pochodzący z Płocka arbiter, który zebrał bardzo wysokie noty za swój występ.

Reprezentacja Polski dotarła za to do 1/8 finału imprezy, odpadając ostatecznie z późniejszymi finalistami – Francuzami. Polacy przegrali 1:3, ale awans do fazy pucharowej MŚ był dla polskich piłkarzy pierwszym takim przypadkiem od turnieju w 1986 roku.

Czy Polacy zagrają na MŚ 2026? To zależy od tego, jak zakończy się przyszłoroczna faza rywalizacji barażowej. Polska w półfinale zagra na PGE Narodowym z Albanią. W przypadku wygranej Polaków, w finale, już na wyjeździe, dojdzie do rywalizacji ze zwycięzcą drugiego półfinału, w którym zmierzą się Ukraina i Szwecja.

Półfinały barażów odbędą się 26 marca, a finał zaplanowano na 31 marca 2026.

