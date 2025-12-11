Ukraina podjęła decyzje, gdzie zagra o mundial. Wszystko jest już jasne!

Wydawało się, że Ukraina może zdecydować się na rozegranie najważniejszego starcia w Polsce. Zazwyczaj piłkarze ukraińskiej kadry swoje istotne spotkania rozgrywali, właśnie goszcząc na polskich obiektach. Przykładów można by mnożyć. Jeden ze świeższych to barażowa walka o bilety na Euro 2024. Mecz przeciwko Islandii Ukraińcy zagrali na Tarczyński Arena we Wrocławiu. Z tym samym rywalem mierzyli się zresztą na koniec fazy grupowej eliminacji MŚ 2026, tym razem na obiekcie Legii Warszawa.

Ukraina podjęła decyzję ws. baraży. Polscy kibice muszą obejść się smakiem

„Problem” w tym, że w trakcie losowania strefy barażowej o przyszłoroczny mundial, w czwórce znalazły się Ukraina i Polska. Co więcej, w dwóch różnych półfinałach, ze sporymi szansami na wejście do bezpośredniego meczu o bilety na MŚ 2026.

Ukraińcy podjęli zatem decyzję, że nie zgrają w Polsce, w razie awansu do finału. Wiadomo bowiem, że jeśli Ukraina upora się ze Szwecją, to w finałowej rywalizacji ma zapewnioną pozycję gospodarza. Choć pojawiały się sygnały, że ukraińska i polska federacja mogą się dogadać i zagrać na PGE Narodowym w Warszawie – przy obopólnych korzyściach finansowych z dnia meczowego – Ukraina wybrała Hiszpanię.

Półfinał i ew. finał Ukraińcy zagrają na obiekcie Estadio Ciudad de Valencia. Jest to stadion, na którym na co dzień występuje Levante. Obiekt może pomieścić nieco ponad 26 tysięcy kibiców.

Wyniki półfinałów Polska – Albania (w Warszawie na PGE Narodowym) oraz Ukraina – Szwecja, poznamy już 26 marca, późnym wieczorem. Finały strefy barażowej UEFA zaplanowano na 31 marca.

Zwycięzca tej „czwórki” zagrają w grupie F na przyszłorocznym mundialu. Czekają tam już zespoły Holandii, Japonii i Tunezji.

MŚ 2026: Największy mundial w dziejach! Czy Polacy tam zagrają?

Przyszłoroczny mundial odbędzie się w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. To pierwszy taki przypadek w dziejach piłkarskich MŚ, żeby zafunkcjonowała aż trójka państw-gospodarzy. Dodatkowo MŚ 2026 będą też historyczne pod względem liczby uczestników, największe, bo łącznie zagra aż 48 reprezentacji.

Turniej zaplanowano od 11 czerwca do 19 lipca. Mecz otwarcia będzie miał miejsce na Estadio Azteca w Mexico City. Natomiast finał odbędzie się w USA, na MetLife Stadium w East Rutherford w stanie New Jersey.

Tytułu mistrzowskiego z 2022 roku będzie bronić Argentyna. Lionel Messi i jego koledzy wygrali mundial w Katarze, w finale wygrywając po serii rzutów karnych z Francją. Co ciekawe, najważniejszy mecz czterolecia na świecie poprowadził sędzia z Polski. Był to Szymon Marciniak, pochodzący z Płocka arbiter, który zebrał bardzo wysokie noty za swój występ.

Reprezentacja Polski dotarła za to do 1/8 finału imprezy, odpadając ostatecznie z późniejszymi finalistami – Francuzami. Polacy przegrali 1:3, ale awans do fazy pucharowej MŚ był dla polskich piłkarzy pierwszym takim przypadkiem od turnieju w 1986 roku.

