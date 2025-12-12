Kibice Legii Warszawa nie wytrzymali! Starcie z policją i jasny przekaz

Przypomnijmy, że Legia Warszawa, która w poprzednim sezonie dotarła do ćwierćfinału Ligi Konferencji UEFA – przegrywając dopiero dwumecz z późniejszymi triumfatorami, czyli londyńską Chelsea – właśnie odpadła z rozgrywek.

Warszawianie w 5. kolejce fazy ligowej LK przegrali 1:2 z FC Noah. Ormiańskim klubem, dla którego ogranie Legii jest wydarzeniem wręcz historycznym. Co więcej, zespół z Armenii dzięki trzem punktom ugranym na polskiej drużynie, zapewnił sobie grę wiosną w europejskich pucharach. A warszawianie? Sezon 2026/26 mogą praktycznie spisać na straty.

Awantura w Armenii. Starcie kibiców Legii Warszawa z policją, są zatrzymani

Wydaje się, że w Warszawie czekają już na nowy rok. W przerwie zimowej do stolicy ma dotrzeć nowy trener Marek Papszun. Obecnie szkoleniowiec kończy swoją pracę w barwach Rakowa Częstochowa, będąc m.in. na trzecim miejscu w tabeli fazy ligowej Ligi Konferencji. Częstochowianie mają też szanse na pozycję lidera na koniec roku kalendarzowego w PKO BP Ekstraklasie. Dodatkowo Raków jest ćwierćfinalistą STS Pucharu Polski.

W przypadku Legii problem sam się jednak nie rozwiąże. „Upust emocjom” po katastrofalnym w skutkach występie przeciwko FC Noah dali kibice Legii, którzy dopuścili się chuligańskich wybryków. Według informacji RMF FM zatrzymano nawet 24 osoby związane kibicowsko z Legią. Trzy osoby miały trafić do szpitala, część kibiców została zwolniona. Jednym słowem – w nocy z czwartku na piątek – dużo działo się nie tylko w trakcie, ale też już po meczu, na ulicach Erywania.

To jednak nie wszystko. Legia w niedzielę (tj. 14 grudnia) rozegra zaległy mecz 1. kolejki z Piastem Gliwice. Spotkanie, które rozpocznie się o g. 20:15, ma mieć wyjątkowo wymowny charakter. Padła bowiem jasna deklaracja związana z przekazem w stronę Dariusza Mioduskiego, właściciela i prezesa Legii.

– Drodzy Kibice! Chcieliśmy uczcić z Wami nasze urodziny. Niestety nie da się dobrze bawić w atmosferze pogrzebu. Urodziny odwołujemy. Mioduski potrafi zepsuć wszystko, nawet nasze urodziny. Jubileusz przekładamy na lepsze czasy. Przyjdźcie na niedzielny mecz tylko w jednym celu. Razem „podziękujemy” nieudacznikowi za to wszystko, co zrobił z naszą Legią – czytamy we wpisie Nieznanych Sprawców na Instagramie.

Jak zatem widać, atmosfera wokół klubu jest bardzo napięta. Można się spodziewać, że warszawscy kibice ponownie „zgotują” coś, o czym będzie bardzo głośno.

Piłkarze Legii po raz ostatni oficjalny mecz wygrali 23 października b.r. Od tego czasu zaliczyli serię 10 spotkań bez wygranej.

Legia mierzyła się kolejno z: Lechem Poznań (0:0), Pogonią Szczecin (1:2 po dogrywce w Pucharze Polski), Widzewem Łódź (1:1), NK Celje (1:2), Bruk-Betem Termaliką Nieciecza (1:2), Lechią Gdańsk (2:2), Spartą Praga (0:1), Motorem Lubin (1:1), Piastem Gliwice (0:2) i Noah (1:2).

