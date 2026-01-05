Polacy z FC Barcelony zrobili show. Zareagował nawet minister!

Piłkarze FC Barcelony mają pracowity początek nowego roku. W sobotę 3 stycznia zmierzyli się z lokalnym rywalem – Espanyolem. Dla Katalończyków było to ważne spotkanie, ponieważ aktualnie zajmują pierwsze miejsce w tabeli La Liga a nad drugim Realem Madryt mają zaledwie cztery punkty przewagi.

Z kolei rywal miał za sobą serię pięciu zwycięstw z rzędu. Finalnie FC Barcelona pokonała Espanyol 2:0 – w 90. minucie wynik spotkania ustalił Robert Lewandowski.

Superpuchar Hiszpanii. Barcelona obroni trofeum?

W poniedziałek 5 stycznia piłkarze z Katalonii wylecieli do Arabii Saudyjskiej, gdzie zostanie rozegrany Superpuchar Hiszpanii. W ubiegłym roku Blaugrana rozbiła Real Madryt 5:2. W pierwszej połowie kapitan reprezentacji Polski zdobył gola z rzutu karnego.

Tym razem w półfinałowych spotkaniach FC Barcelona zmierzy się z Athletic Bilbao, a przeciwnikiem Realu Madryt będzie Atletico Madryt. Tegoroczna edycja rozgrywek jest wyjątkowa, ponieważ Hiszpańska Federacja Piłkarska, chcąc nadać turniejowi większą rangę, znacząco podniosła nagrody finansowe. Tym samym w puli znalazło się blisko 23 mln euro.

Szczęsny u boku Lewandowskiego. Do sieci trafiło nagranie

Na oficjalnych profilach katalońskiego klubu w mediach społecznościowych opublikowano relację z podróży drużyny do Arabii Saudyjskiej. Na jednym z nagrań widać Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego.

Gdy kamera zbliża się na bramkarza, ten entuzjastycznie wykrzykuje: „Polska! Polska!”. Reakcja wyraźnie rozbawiła siedzącego obok kapitana reprezentacji Polski. Robert Lewandowski odpowiedział uśmiechem i uniesieniem dwóch palców w geście wiktorii, symbolizującym zwycięstwo.

Nagranie z udziałem Polaków nie umknęło uwadze rodzimych polityków. Na swoim profilu na Twitterze opublikował je m.in. Tomasz Siemoniak, minister-koordynator służb specjalnych.

