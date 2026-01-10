Karol Nawrocki dotarł na Jasną Górę. Prezydent z kibicowskim szalikiem

Nie ulega wątpliwości, że frekwencja w Częstochowie dopisała. W Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze pojawiło się mnóstwo kibiców z różnych stron kraju. Zgodnie z zapowiedzią, nie zabrakło również najważniejszego gościa, czyli prezydenta Karola Nawrockiego.

Prezydent Karol Nawrocki na Jasnej Górze. Otrzymał kibicowski szalik

Właściwie od samego początku uroczystej mszy świętej z okazji Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców, widać było, jak istotna zarówno dla środowiska kibicowskiego, jak i tego jasnogórskiego – jest obecność prezydenta Nawrockiego.

Jak wspominano, to trzecia taka wizyta, a druga w roli głowy państwa.

– Panie prezydencie, jest pan trzeci raz na Jasnej Górze jako głowa państwa, pierwszy raz był pan jako prezydent-elekt. To dla nas wielki zaszczyt i honor gościć pana w narodowym sanktuarium Polaków. Pana obecność jest wypełnieniem obietnicy, że jako Prezydent Polski będzie pan pielgrzymował ze środowiskiem kibiców, prosząc o potrzebne łaski dla naszej ojczyzny. Już teraz dziękujemy za dotrzymanie słowa i za dar wotywny, jakim jest mszalny kielich – wybrzmiało w stronę prezydenta Nawrockiego.

Pojawił się też prezent dla tak szczególnego gościa. Tu głos zabrał kapelan prezydenta ks. dr hab. Jarosław Wąsowicz. Prezydent Nawrocki otrzymał od niego symboliczny kibicowski szalik. Specjalnie przygotowany na XVIII Ogólnopolską Patriotyczną Pielgrzymkę Kibiców. Z widniejącym hasłem „Ciebie Boga Wysławiamy”.

Przebieg mszy świętej na Jasnej Górze można zresztą obejrzeć w całości na YouTube. Choćby wspomniany kapelan prezydenta RP zabiera tam głos, wygłaszając kazanie, zawierające wiele... niekoniecznie religijnych przekazów, w nawiązaniu do współczesnej rzeczywistości w Polsce.

Zgodnie z wcześniej podanym rozkładem dnia i planem wizyty, po mszy świętej odbędzie się spotkanie z kibicami (na Szczycie Jasnogórskim), gdzie planowane jest wystąpienie prezydenta Nawrockiego.

